الامارات | شواطئ جميرا تحتضن جائزة دبي الكبرى للزوارق السريعة اليوم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنطلق أمام شواطئ جميرا، اليوم، منافسات جائزة دبي الكبرى للزوارق السريعة «إكس كات» الجولة الخامسة والختامية من بطولة العالم 2024، التي ينظمها نادي دبي الدولي للرياضات البحرية بمشاركة 10 زوارق عالمية على متنها 20 متسابقاً، تتنافس على ألقاب السباقين الرئيسين الأول والثاني، إضافة إلى لقب سباق السرعة.

وذكر بيان صحافي أن الزوارق المشاركة ستتنافس اليوم على لقبين، الأول سباق أفضل زمن (السرعة) الساعة 11 صباحاً، والثاني السباق الرئيس الأول الذي سينطلق في الثالثة عصراً.

ويشتد التنافس اليوم بين الزوارق الـ10 التي أكدت حضورها في الجولة، ومنها الفرق المتنافسة على الصدارة التي يهمها الفوز وإنهاء السباق في أفضل مركز، لتعزيز موقفها قبل الختام في سباق يوم بعد غد.

ويتصدر الترتيب العام في البطولة العالمية هذا العام زورق الفجيرة 96 برصيد 215 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن مطارده زورق سويكات، بينما يأتي زورق فيكتوري 7 بقيادة سالم العديدي وعيسى آل علي في المركز الثالث برصيد 166 نقطة، وبفارق نقطة واحد عن صاحب المركز الرابع زورق سيتا دي باليرمو 22.

وتطمح بقية الفرق إلى تسجيل حضور متميز، من بينها زورق فاز مارين 3 بقيادة عارف الزفين وزميله قسطنطين استنوف، وزورق الشارقة 9 بقيادة ميخائيل كيتاشيف وديمتري فاندرشيف، إضافة إلى زورق بريطانيا 8 حامل اللقب، وزورق ترابل تو 10 وزورق تيسلماري 88 وزورق كيو 8 أويل 17.

وتبلغ مسافة السباق الرئيس الأول المقرر اليوم 54.31 ميلاً بحرياً، وتشمل 12 لفة بالسباق (طول اللفة الواحدة 3.53 أميال بحرية)، ولفتان طويلتان (طول اللفة الواحدة 4.05 أميال بحرية) ولفة البداية التي يصل طولها (3.85 أميال بحرية).

الزوارق المشاركة

1- سويكات 2 (السويد)

2- فاز مارين 3 (الإمارات)

3- فيكتوري 7 (الإمارات)

4- بريطانيا 8 (بريطانيا)

5- الشارقة 9 (الإمارات)

6- ترابل تو 10 (أستراليا - إيطاليا)

7- كيو 8 أويل (الكويت)

8- سيتا دي باليرمو 22 (إيطاليا)

9- تيسلماري 88 (بلجيكا)

10- الفجيرة 96 (الإمارات)