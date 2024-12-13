الامارات | محمد بن زايد: أثق في قدرة المغرب والسعودية على تنظيم استثنائي لمونديالَي 2030 و2034

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - هنّأ صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، والشعب السعودي الشقيق، باستضافة المملكة لكأس العالم 2034.

كما هنّأ سموّه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، ملك المملكة المغربية الشقيقة، باستضافة كأس العالم 2030 مع إسبانيا والبرتغال.

وقال سموّه عبر منصة «إكس»: «أهنئ المملكة العربية السعودية الشقيقة، قيادةً وشعباً، بالإعلان الرسمي عن الفوز بتنظيم بطولة كأس العالم لكرة القدم 2034، وأثق في أن المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وأخي الأمير محمد بن سلمان سوف تنظم بطولة استثنائية نفخر بها جميعاً، وتقدم صورة طيبة عن العالم العربي.. خالص تمنياتي للأشقاء في السعودية بالتوفيق والنجاح».

وأضاف سموّه: «كما أهنئ أخي جلالة الملك محمد السادس والشعب المغربي بالفوز بتنظيم كأس العالم 2030 بالمشاركة مع إسبانيا والبرتغال، وأثق في أن تنظيم هذا الحدث العالمي سيكون استثنائياً.. تمنياتي للقائمين عليه بالتوفيق والنجاح».