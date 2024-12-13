الامارات | الدنماركي أوليسن يدافع عن لقبه في بطولة رأس الخيمة للغولف

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن الدنماركي ثوربورن أوليسن مشاركته للدفاع عن لقبه في بطولة رأس الخيمة للغولف، التي تقام في نادي الحمرا للغولف، من 23 إلى 26 يناير 2025، وأكد أربعة نجوم عالميين مشاركتهم في البطولة المقبلة، وهم الإنجليزي بول وارينج، المقيم في الدولة، والفائز بلقب بطولة أبوظبي «إتش إس بي سي» 2024، إحدى أحداث سلسلة «رولكس» ضمن جولة «دي بي ورلد»، والثنائي الإسباني جورجي كامبيلو وبابلو لارازابال، إلى جانب الدنماركي أوليسن.

حقق أوليسن فوزاً كبيراً بفارق ست ضربات في رأس الخيمة، العام الماضي، ليحصد لقبه الثامن في جولة «دي بي ورلد»، وهو يتطلع للدفاع عن لقبه في البطولة التي ستكون الثالثة ضمن السلسلة الدولية للبطولات التي تقام ضمن «السباق إلى دبي» 2025.

وقال اللاعب في تصريحات صحافية: «كان الفوز في رأس الخيمة في حضور عائلتي، العام الماضي، أمراً مميزاً للغاية، وأنا متحمس لمحاولة الدفاع عن لقبي في يناير المقبل، من الرائع أن أبدأ العام في مكان نشعر فيه بالراحة والترحيب.. وبطولة رأس الخيمة حدث رائع على ملعب غولف جيد، وآمل أن أتمكن من الدفاع عن لقبي بشكل مناسب».

. البطولة تقام في نادي الحمرا للغولف من 23 إلى 26 يناير 2025.