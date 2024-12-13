الامارات | كامارا.. لاعب مغمور يصنع أفراح الشرقاوية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تحول مهاجم فريق الشارقة عثمان كامارا خلال الفترة الماضية من لاعب عادي ومغمور إلى صانع أفراح جمهور «الملك»، بعد تألقه اللافت وتقديمه مستوى فنياً متطوراً أهّله بجدارة ليكون أحد العناصر الأساسية في تشكيلة المدرب الروماني أولاريو كوزمين التي يعتمد عليها في خوض المباريات، سواء في المسابقات المحلية أو «دوري أبطال آسيا للأندية 2».

وأسهم كامارا مع بقية زملائه قي النجاحات الكبيرة التي حققها الشارقة أخيراً، علماً بأنه كان قد انضم إلى الشارقة في سبتمبر 2021 قادماً من نادي الصفاقسي التونسي بعمر 20 عاماً، وجدد النادي عقده أخيراً حتى 2026.

وبات كامارا الذي حصل على الجنسية الإماراتية أخيراً، يمثل «أيقونة» محببة للجمهور الشرقاوي، إذ لعب دوراً في احتلال الشارقة صدارة دوري أدنوك للمحترفين، مع ختام الجولة التاسعة برصيد 24 نقطة، وقاد الفريق كذلك للتأهل إلى ربع نهائي كأس رئيس الدولة بفوزه على النصر 2-0، إذ سجل هدف التقدم في المباراة، فيما سجل زميله كايو لوكاس هدف الترجيح.

وعلى صعيد «دوري أبطال آسيا للأندية 2» فقد كان لكامارا دور بارز أيضاً في قيادة فريقه لتصدّر مجموعته، والتأهل إلى الدور الثاني في البطولة بجدارة، وكذلك أسهم في قيادة الشارقة إلى ربع نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي.

وشكل كامارا مع زميليه كايو لوكاس، ولوان بيريرا، ثلاثياً متجانساً في الخط الأمامي، وقاد الفريق إلى التفوق على منافسيه.

وأصبح المستوى الفني لكامارا يؤهله للانضمام إلى المنتخب الوطني في حال رغب المدرب البرتغالي باولو بينتو في ضمه لـ«الأبيض»، خلال المرحلة الجديدة في مسيرة المنتخب، ضمن الدور الثالث من تصفيات كأس العالم 2026، وكأس الخليج العربي الـ26 المقررة في الكويت الشهر الجاري.

وظل كامارا يسجل حضوراً دائماً في جميع مباريات الفريق في الدوري منذ بداية الموسم الحالي، ضمن التشكيلة الأساسية باستثناء مباراة واحدة فقط غاب خلالها عن صفوف «الملك الشرقاوي» كانت أمام بني ياس ضمن الجولة السابعة التي انتهت بفوز الشارقة 4-1.

وخاض عثمان كامارا حتى الآن ثماني مباريات أساسياً من أصل تسع مواجهات خاضها الشارقة حتى الآن في الدوري، وبلغت دقائق اللعب الخاصة به في الدوري 679 دقيقة، ووصل إجمالي الأهداف التي سجلها كامارا حتى الآن خلال الموسم الحالي إلى تسعة أهداف، منها خمسة في الدوري، وهدفان في «دوري أبطال آسيا 2»، وهدف في دور الـ16 لكأس رئيس الدولة خلال مباراة الفريق أمام النصر التي انتهت بفوز الشارقة 2-0، وهدف في كأس مصرف أبوظبي الإسلامي بعدما قاد فريقه للفوز على خورفكان بهدف وحيد في مباراة الذهاب، فيما انتهت مباراة الإياب أيضاً بفوز الشارقة 2-1، والتأهل إلى الدور ربع النهائي.

بدر أحمد: فخورون بوجود كامارا.. وأجواء الفريق «عائلية»

قال مدير فريق الشارقة لكرة القدم، بدر أحمد الحمادي، إن عثمان كامارا ظل مع بقية زملائه اللاعبين يصنع الفارق بشكل كبير، مشيراً إلى أن سر تفوقه هو اندماجه مع بقية اللاعبين، وكذلك التزامه بالتمارين وتنفيذ المهام التي يطلبها منه المدرب الروماني، أولاريو كوزمين، إلى جانب عدم الأنانية داخل وخارج الملعب، إضافة إلى حبه لناديه الشارقة ولدولة الإمارات.

وأضاف لـ«الإمارات اليوم»: «أجواء الفريق عائلية، وكل هذه الأمور ساعدت كامارا على التفوق، ونحن فخورون بوجود لاعب مثل كامارا، كونه حصل على الجنسية الإماراتية لتمثيل منتخب الإمارات». وختم: «عثمان كمارا إنسان هادئ ويحب زملاءه اللاعبين، وهو لاعب يسعى دائماً إلى تقديم الأفضل».

. كامارا يشكّل مع زميليه كايو لوكاس ولوان بيريرا ثلاثياً متجانساً في الخط الأمامي.