الامارات | العربي يستقبل الجزيرة الحمراء طمعاً في صدارة «الأولى»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يستضيف فريق العربي (19 نقطة) ضيفه الجزيرة الحمراء عند الساعة الرابعة و40 دقيقة من مساء اليوم، ضمن الجولة الـ10 من دوري الدرجة الأولى لكرة القدم، وعينه على تحقيق الفوز للصعود للمركز إلى صدارة الترتيب، مستفيداً من انتظار الظفرة المتصدر الحالي برصيد 20 نقطة.

وعلى الرغم من فارق النقاط بين العربي وعاشر الترتيب الجزيرة الحمراء برصيد سبع نقاط، إلا أن المباراة ستكون صعبة على الفريقين، لأهميتها ولأسلوب اللعب الدفاعي المغلق الذي ينتهجه الجزيرة الحمراء الذي يعد أحد أفضل الفرق دفاعاً باستقباله تسعة أهداف فقط.

ويستضيف «غلف إف سي» فريق دبا في المباراة التي تقام على ملعب الأخير، ويبحث دبا عن استعادة نغمة الانتصارات بعد خسارته أمام العربي بهدف نظيف في الجولة الماضية، ويمكن وصف المباراة بأنها اختبار جديد للمدرب المواطن، إذ يقود «النواخذة» الدكتور عبدالله مسفر، فيما يقود «غلف إف سي» المدرب عبدالغني المهري.

ويحتل دبا في المركز الثالث برصيد 16 نقطة، فيما يمتلك «غلف إف سي» ست نقاط في المركز الـ11.

ويستضيف فريق الإمارات (الصقور) نظيره «غلف يونايتد»، إذ يمتلك الأول 11 نقطة في المركز السادس، والثاني أربع نقاط في المركز الأخير.

وتستكمل منافسات الجولة غداً بثلاث مباريات، فيلتقي مصفوت مع الحمرية، ويونايتد مع الفجيرة، ومجد مع الذيد.