الامارات | ميلوش: لا توجد أي مفاجآت في كأس السوبر

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد مدرب الوصل، الصربي ميلوش ميلوييفيتش، معرفته الجيدة بشباب الأهلي قبل مواجهته اليوم في كأس سوبر إعمار للمحترفين لكرة القدم.

وقال في مؤتمر صحافي أمس: «مباراتنا مع شباب الأهلي مثلها مثل غيرها من المباريات، وجرى الاستعداد لها بشكل روتيني مع تأكيد أهميتها، لأن الفائز في نهايتها سيتوج باللقب».

وأضاف: «نحن نحترم المنافس كثيراً، بعدما سبق وتواجهنا معه أكثر من مرة، وأتمنى تقديم الفريقين مباراة جيدة تُسعد الجمهور، ونحصل في نهايتها على اللقب».

وتابع: «المباراة ستكون مهمة لأنها تجمع بين فريقين كبيرين في دبي، ولا توجد أي مفاجآت من أي من الفريقين خلال المباراة، لأننا نعرف بعضنا بعضاً جيداً».

وأكمل: «نحن حريصون على الظهور بأفضل مستوى، وتقديم لاعبي الوصل أقصى جهد ممكن، وعلينا التحكم في مجريات المباريات، وإيقاف مفاتيح لعب المنافس، حتى نحقق الهدف الذي نسعى إليه».