الامارات | منصور بن زايد: تمنياتي للأشقاء في البلدين التوفيق والنجاح في استضافة الحدثين العالميين

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - هنّأ سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، المملكة العربية السعودية والمملكة المغربية، على فوزهما باستضافتيهما مونديالَي 2034 و2030.

وقال سموّه عبر منصة «إكس»: «أهنئ المملكة العربية السعودية بإعلان الفوز رسمياً بتنظيمها بطولة كأس العالم لكرة القدم 2034.. كما أهنئ المملكة المغربية بفوزها بتنظيم كأس العالم 2030 بالمشاركة مع إسبانيا والبرتغال.. تمنياتي للأشقاء في البلدين التوفيق والنجاح في استضافة الحدثين العالميين».