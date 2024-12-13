الامارات | 2000 تذكرة لجمهور المنتخب أمام قطر في «خليجي 26»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن اتحاد كرة القدم توفير 2000 تذكرة لجمهور المنتخب الوطني، لتأمين مؤازرتهم لـ«الأبيض» خلال مباراته المرتقبة أمام قطر 24 الجاري، في افتتاح مبارياته بكأس الخليج العربي الـ26 المقررة في الكويت.

ويلعب المنتخب الوطني ضمن المجموعة الأولى التي تضم، إلى جانبه، منتخبات قطر والكويت وعُمان.

وقال اتحاد الكرة على صفحته الرسمية على منصة «إكس»: «وفرنا للجمهور 2000 تذكرة لمباراة المنتخب أمام قطر، وفريق عمل طوال فترة البطولة».

وأضاف اتحاد الكرة أنه سيتم تسليم التذاكر للجمهور في 20 الجاري بفندق ومركز مؤتمرات ميلينيوم الكويت.

ويسعى المنتخب خلال البطولة إلى حصد اللقب الثالث في تاريخه، بعدما حصد اللقب مرتين في 2007 و2013.

وكشف اتحاد الكرة أيضاً عن تشكيل فريق عمل لمتابعة شؤون الجماهير، وتقديم تسهيلات لهم طوال أيام البطولة، إلى جانب توفير أعلام وأدوات التشجيع للجمهور الإماراتي الراغب في السفر إلى الكويت، لدعم المنتخب في هذا الحدث الخليجي الكبير.