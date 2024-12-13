الامارات | طرح 200 تذكرة أمام الجمهور لحضور حفل «جوائز دبي غلوب سوكر»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت جوائز بيوند للتطوير العقاري «دبي غلوب سوكر»، بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، فتح أبوابها أمام الجمهور للمرة الأولى، من خلال طرح 200 تذكرة حصرية تمنح عشاق كرة القدم الفرصة لحضور الفعالية المرموقة في فندق أتلانتس النخلة في 27 ديسمبر الجاري، إلى جانب مجموعة من أبرز الأسماء في عالم كرة القدم. واستقطب حفل الجوائز السنوي بنسخته الـ15 نخبة من أبرز نجوم العالم، بمن فيهم كريستيانو رونالدو، وليونيل ميسي، وكيليان مبابي وغيرهم.

وأعلنت اللجنة المنظمة، أمس، طرح 150 تذكرة «بلاتينيوم»، و50 تذكرة «وينرز سيركل» للجمهور، مع تخصيص 10% من العائدات لصالح مؤسسة الجليلة.

وأسهم تصويت الجمهور العام الذي أُغلق في 10 ديسمبر الجاري، إلى جانب أصوات لجنة التحكيم الرسمية لغلوب سوكر، في تحديد المرشحين النهائيين في فئات

عدة، بما فيها أفضل لاعب، وأفضل نادٍ للرجال، وأفضل لاعب صاعد، وأفضل مدرب.

ومن بين المرشحين الأوفر حظاً للفوز بجائزة أفضل لاعب، إيرلينغ هالاند، ورودري، وفينيسيوس جونيور، ورونالدو وميسي ومبابي، بينما يتنافس مانشستر سيتي وريال مدريد وبايرن ميونيخ على جائزة أفضل نادٍ للرجال، فيما يتصدّر النجمان الصاعدان لامين يامال وكول بالمر، فئة أفضل لاعب صاعد، فيما يتنافس بيب غوارديولا، وكارلو أنشيلوتي على جائزة أفضل مدرب.