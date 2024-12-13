شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم انتخابات الجمعية العمومية لاتحاد تنس الطاولة والان مع تفاصيل الخبر

تقام اليوم انتخابات الجمعية العمومية لاتحاد تنس الطاولة لاختيار مجلس إدارة جديد يقود الاتحاد دورة انتخابية جديدة.

وتضم قائمة المرشحين على الرئاسة، كل من تامر وفقى، وائل سنوسى، اشرف حلمى، بينما عبدالعزيز السيسى وخالد حفنى على منصب نائب الرئيس و ترشح على أمين الصندوق محمد الماوى ومحمود أباظة.

وترشح فى العضوية كلاً من: اشرف عبدالفتاح ووليد عبدالعال، محمد قطب، هبة حامد، سامى سعيد، رغد مجدى، هشام أحمد وعمرو محمد.

وكانت اللجنة الأولمبية استبعدت معتز عاشور من الترشح في الانتخابات ، وهو ماجعله بلجأ للقضاء خاصة وأن المجلس الذى تقرر استبعاده لم يثبت إدانته بأى مخالفات علي وفقا لتصريحاته.