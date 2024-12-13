شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلى وباتشوكا فى كأس التحدي والقنوات الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

يختتم فريق الأهلي اليوم الجمعة استعداداته لمواجهة باتشوكا المكسيكي غدا السبت في نصف نهائي كأس الانتركونتيننتال "كأس التحدي" على ملعب 974 بالعاصمة القطرية الدوحة.



يذكر أن الأهلي فاز على العين الإماراتي (3-0) وتوج بطلًا لكأس "أفريقيا-آسيا-الهادئ"، ليحجز مقعده فى المرحلة التالية من كأس إنتركونتيننتال 2024.

ويواجه الأهلي نظيره باتشوكا المكسيكي والذي تأهل عقب الفوز على بوتافوجو البرازيلي بثلاثية نظيفة في ربع نهائي كأس الانتركونتيننتال والفائز منهما يتأهل لمواجهة ريال مدريد يوم 18 ديسمبر الجاري في نهائي الانتركونتيننتال.

موعد مباراة الأهلى وباتشوكا المكسيكي القادمة فى كأس إنتركونتيننتال

تقام مباراة الأهلي وباتشوكا المكسيكي في السابعة مساء السبت على استاد 974 بحضور كامل للجماهير، حيث يحضر الجهاز الفني للأهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر لخوض المباراة الأهم هذا الموسم في بطولة كأس القارات للأندية إنتركونتيننتال، والمقرر لها السبت القادم، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب 974 بالعاصمة القطرية الدوحة.

وفاز باتشوكا المكسيكي على بوتافوجو البرازيلي بطل كأس ليبرتادوريس، بثلاثية دون مقابل، في ديربي الأمريكتين، وتأهل لمواجهة النادي الأهلي السبت المقبل.

الأهلي سيواجه باتشوكا فى السابعة مساء السبت المقبل على ملعب 974 بالعاصمة القطرية الدوحة، على أن يتأهل الفائز من هذه المباراة إلى نهائي إنتركونتيننتال لمواجهة ريال مدريد الإسباني.



القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وباتشوكا بالانتركونتيننتال

تنقل مباراة الأهلي وباتشوكا بصورة حصرية على قنوات بي إن سبورت والكاس القطرية.

وخاض فريق الاهلي مرنه الأول في قطر على ملعب الإرسال بالعاصمة الدوحة اليوم الأربعاء، استعدادا لخوض منافسات كأس إنتركونتيننتال.

قائمة الأهلي في كأس التحدي

وتضم قائمة الأهلي المتواجدة في قطر كلًّا من: محمد الشناوي، وحمزة علاء، ومصطفى مخلوف، وخالد عبد الفتاح، وعمر كمال، ويوسف أيمن، ورامي ربيعة، وياسر إبراهيم، ومحمود كهربا، وأكرم توفيق، ووسام أبو علي، وبيرسي تاو، ورضا سليم، ومروان عطية، وحسين الشحات، وأشرف داري، وعمرو السولية، ويحيى عطية الله، ومحمد مجدي أفشة، وكريم وليد، وإمام عاشور، وعمر الساعي، ومصطفى أبو الخير، وطاهر محمد طاهر، وسمير محمد، وكريم الدبيس، وأحمد نبيل كوكا، ومحمد عبد الله.