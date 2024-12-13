شكرا لقرائتكم خبر عن سارة سمير تخوض منافسات بطولة العالم للأثقال بالبحرين والان مع تفاصيل الخبر

تخوض سارة سمير بطلة رفع الأثقال اليوم الجمعة، منافسات بطولة العالم بالبحرين فى وزن 81 كجم وسط الطموح بحصد الذهب، وحقق حقق محمود حسنى لاعب منتخب رفع الأثقال المركز الثامن أمس الخميس بمنافسات وزن 96 كجم ببطولة العالم لرفع الأثقال بالبحرين، والتى يشارك فيها الفراعنة بواقع 4 لاعبين.

فيما يخوض ياسر أسامة وزن 102 كجم اليوم الجمعة أيضا وتختتم رحمة أحمد منافسات وزن 87 كجم يوم 14 ديسمبر.

من ناحية أخري، استقر محمد عبد المقصود رئيس اتحاد رفع الأثقال، على التعاقد مع خبير فنى أجنبى للمنتخب، خلال المرحلة المقبلة من أجل وضع خطة لزيادة عدد ميداليات اللعبة فى اولمبياد لوس أنجلوس 2028.

وأشار عبد القصود إلى أنه سيتم وضع خطة للعلاج الطبيعى والتغذية من أجل إكتمال كل العناصرالتى تعمل على تطوير اللعبة خلال المرحلة المقبلة مع الحفاظ على العناصر الأساسية من المدربين فى جميع القطاعات.

وأسفرت انتخابات الجمعية العمومية لاتحاد رفع الأثقال التى أقيمت مؤخرا عن فوز محمد عبد المقصود برئاسة الاتحاد لدورة انتخابية جديدة.