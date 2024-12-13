شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تواجه بلجيكا فى نصف نهائى بطولة العالم لسيدات الاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

يلتقي اليوم الجمعة، المنتخب الوطني الأول لسيدات الاسكواش، مع نظيره بلجيكا، في مباراة الدور نصف النهائى ببطولة العالم للاسكواش المقامة حالياً فى هونج كونج خلال الفترة بين 9 إلى 15 ديسمبر الجارى.

وكان المنتخب الوطني لسيدات الاسكواش تأهل لنصف النهائي عقب الفوز على فرنسا بنتيجة 2-0، وجاءت نتيجة الأشواط:

فوز أمينة عرفي على إينورا فيلارد بنتيجة 3-0، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-6، 11-5، 11-2 .

فوز هاني الحمامي على ماري ستيفان بنتيجة 3-0، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-4، 11-5، 11-7.

ولم يلعب الشوط الثالث والذي كان من المقرر إقامته بين روان العربي وماري ستيفان باعتبار نتيجته تحصيل حاصل.

وتحمل مصر، حاليا، لقبي الرجال والسيدات ببطولة العالم، حيث فازت نور الشربينى ونوران جوهر وهانيا الحمامى ونور الطيب بلقب السيدات فى ديسمبر 2022، بينما فاز على فرج ومصطفى عسل ومازن هشام ويوسف سليمان بلقب الرجال فى نيوزيلندا العام الماضى.