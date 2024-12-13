شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يعالج الأخطاء الدفاعية قبل موقعة باتشوكا بكأس التحدى والان مع تفاصيل الخبر

يعكف مارسيل كولر المدير الفني للأهلي على تصحيح الأخطاء الدفاعية في صفوف الفريق الأحمر قبل مباراته أمام باتشوكا غدا السبت في نصف نهائي كأس الإنتركونتيننتال للأندية "كأس التحدي"، لتفادي ارتكاب أخطاء دفاعية في تلك المباراة الهامة والمصيرية.

ويعكف كولر على منح رباعي دفاع الأهلي تعليمات خاصة للتعامل مع قوة باتشوكا الهجومية، والذي يعتمد على المساحات الواسعة والارتداد السريع، والهجوم الخاط، كونه يملك لاعبين يملكون سرعات عالية، أبرزهم المغربي أسامة الإدريسي.

وخاض فريق الاهلي مرنه الأول في قطر أول أمس الأربعاء على ملعب الإرسال بالعاصمة الدوحة، استعدادا لخوض منافسات كأس إنتركونتيننتال.

وتضم قائمة الأهلي المتواجدة في قطر كلًّا من: محمد الشناوي، وحمزة علاء، ومصطفى مخلوف، وخالد عبد الفتاح، وعمر كمال، ويوسف أيمن، ورامي ربيعة، وياسر إبراهيم، ومحمود كهربا، وأكرم توفيق، ووسام أبو علي، وبيرسي تاو، ورضا سليم، ومروان عطية، وحسين الشحات، وأشرف داري، وعمرو السولية، ويحيى عطية الله، ومحمد مجدي أفشة، وكريم وليد، وإمام عاشور، وعمر الساعي، ومصطفى أبو الخير، وطاهر محمد طاهر، وسمير محمد، وكريم الدبيس، وأحمد نبيل كوكا، ومحمد عبد الله.