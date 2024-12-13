شكرا لقرائتكم خبر عن عوض وزاهر يشرعان فى إعداد التقارير المالية للاتحاد المصري لكرة القدم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ حسين عوض، الذي كلفه هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة المصري، بتولي منصب المدير المالي للاتحاد، بالتعاون مع نائبه محمد زاهر، في إعداد التقارير المالية الشاملة التي توضح الوضع المالي الدقيق للاتحاد.

ويهدف هذا التكليف إلى تحقيق الشفافية الكاملة في إدارة الأموال الخاصة بالاتحاد، وتقديم صورة واضحة عن إيراداته ومصروفاته، وذلك في إطار حرص اتحاد الكرة على تطبيق معايير الحوكمة الرشيدة.

ومن المتوقع أن تساهم هذه الخطوة في بناء الثقة بين اتحاد الكرة والجماهير والأندية، وتوفير المعلومات اللازمة لاتخاذ القرارات المالية السليمة التي تضمن استدامة الاتحاد وتطوير كرة القدم المصرية.

وفازت قائمة هاني أبو ريدة في انتخابات اتحاد الكرة بعد الحصول علي 107 من أصل 115 صوتا، حضروا الانتخابات التي أقيمت بمقر مركز المنتخبات الوطنية "مشروع الهدف" بمدينة السادس من أكتوبر.

وتضم القائمة كلاً من هانى أبو ريدة رئيسًا، وخالد الدرندلى نائبا، وفى العضوية أحمد حلمى الشريف، حمادة الشربينى، مصطفى أبوزهرة، طارق محمد أبوالعينين، وليد عبد الجواد، محمد أبو حسين، والإعلامية إيناس مظهر.