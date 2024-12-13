شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى العش أقوى المرشحين لتدعيم دفاع الأهلي فى يناير والان مع تفاصيل الخبر

لا يزال مسئولو النادي الأهلي يواصلون رحلة البحث عن مدافع جديد لتدعيم صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية يناير المقبل، من أجل سد العجز في مركز قلب الدفاع.

ويعاني الأهلي من أزمة في قلب الدفاع في ظل تكرار إصابة الوافد الجديد أشرف داري، وعدم قناعة مارسيل كولر بقدرات يوسف أيمن الفنية، ورغبته في فسخ عقد إعارته في يناير المقبل وعدم الانتظار حتى نهاية الموسم.

ويعتمد الأهلي على الثنائي رامي ربيعة وياسر إبراهيم في قلب دفاع الأهلي ويعاونهما خالد عبد الفتاح حال غياب أيا من الثنائي عن المباريات، قبل أن يتعافى أشرف داري من الإصابة ويصبح جاهزا للمشاركة في المباريات.

واستقبل وفد من السفارة المصرية في قطر بعثة الأهلي بعد وصولها أول أمس إلى مطار ‏حمد الدولي، لخوض منافسات كأس إنتركونتيننتال.

وتابع وفد السفارة مع الجهاز الإداري إنهاء كافة إجراءات الوصول والانتقال إلى فندق الإقامة، وأكدوا على بذل كافة الجهود الممكنة لتوفير ‏الأجواء المناسبة للبعثة.

وتضم قائمة الأهلي المتواجدة في قطر كلًّا من: محمد الشناوي، وحمزة علاء، ومصطفى مخلوف، وخالد عبد الفتاح، وعمر كمال، ويوسف أيمن، ورامي ربيعة، وياسر إبراهيم، ومحمود كهربا، وأكرم توفيق، ووسام أبو علي، وبيرسي تاو، ورضا سليم، ومروان عطية، وحسين الشحات، وأشرف داري، وعمرو السولية، ويحيى عطية الله، ومحمد مجدي أفشة، وكريم وليد، وإمام عاشور، وعمر الساعي، ومصطفى أبو الخير، وطاهر محمد طاهر، وسمير محمد، وكريم الدبيس، وأحمد نبيل كوكا، ومحمد عبد الله.