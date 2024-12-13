شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يجهز مقاطع فيديو عن باتشوكا ويحذر دفاع الأهلي من إدريسى والان مع تفاصيل الخبر

حرص الجهاز الفني لفريق الأهلي على تجهيز مقاطع فيديو لفريق باتشوكا المكسيكي قبل المباراة التي تجمعهما مساء غد السبت في نصف نهائي كأس إنتركونتيننتال "كأس التحدي"، من أجل دراسة بطل المكسيك جيدا قبل المواجهة المصيرية على استاد 974 بقطر.

وحضر الجهاز الفني للأهلي ولاعبي الفريق مباراة باتشوكا وبوتافوجو أول أمس الأربعاء في ربع نهائي كأس الإنتركونتيننتال من أجل التعرف على منافسه وطريقة لعبه، ودراسته بشكل جيد.

ويعكف مارسيل كولر على دراسة فريق باتشوكا من أجل التعرف على أبرز مفاتيح لعبه، لاسيما وأنه يعتمد على الارتداد السريع والهجمة المرتدة واستغلال المساحات ويمتلك لاعبين بجودة عالية أبرزهم المغربي أسامة الإدريسي، الذي قدم مستويات طيبة مع بطل المكسيك، وينوي تحذير لاعبيه من خطورة النجم المغربي خشة من إزعاج دفاع الأهلي في مباراة السبت.

ومن المقرر أن يقوم كولر بعقد محاضرة بالفيديو على اللاعبين اليوم لشرح نقاط القوة والضعف في صفوف باتشوكا قبل موقعة السبت، لوضع الخطة المناسبة للتعامل مع تلك المباراة.

وخاض فريق الأهلي مرانه الأول في قطر أول أمس الأربعاء على ملعب الإرسال بالعاصمة الدوحة، استعدادا لخوض منافسات كأس إنتركونتيننتال.

وتضم قائمة الأهلي المتواجدة في قطر كلًّا من: محمد الشناوي، وحمزة علاء، ومصطفى مخلوف، وخالد عبد الفتاح، وعمر كمال، ويوسف أيمن، ورامي ربيعة، وياسر إبراهيم، ومحمود كهربا، وأكرم توفيق، ووسام أبو علي، وبيرسي تاو، ورضا سليم، ومروان عطية، وحسين الشحات، وأشرف داري، وعمرو السولية، ويحيى عطية الله، ومحمد مجدي أفشة، وكريم وليد، وإمام عاشور، وعمر الساعي، ومصطفى أبو الخير، وطاهر محمد طاهر، وسمير محمد، وكريم الدبيس، وأحمد نبيل كوكا، ومحمد عبد الله.