أخبار الرياضة المصرية اليوم الخميس 12 – 12 – 2024

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القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الخميس 12 – 12 – 2024 العديد من الأخبار المهمة، أبرزها الأهلى يُنهى مرانه الثانى فى قطر استعداداً لـ باتشوكا بمحاضرة وفقرة بدنية.

الأهلى يُنهى مرانه الثانى فى قطر استعداداً لـ باتشوكا بمحاضرة وفقرة بدنية

أنهى فريق الكرة بالنادي الأهلي مساء اليوم، الخميس، مرانه الثاني في قطر استعداداً لمواجهة باتشوكا المكسيكي في كأس القارات للأندية 2024 "الإنتركونتيننتال"، المقرر لها السابعة من مساء بعد غد، السبت، بتوقيت القاهرة في نصف نهائي البطولة العالمية.

غزل المحلة يفوز على زد 3-1 بكأس الرابطة

حقق فريق غزل المحلة الفوز على نظيره زد بنتيجة 3-1 في المباراة التي جمعتهم على ستاد المحلة منذ قليل ضمن الجولة الأولى من عمر المجموعة الثانية لبطولة كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة.

الأهلي يضم سمير محمد لقائمة بطولة إنتركونتيننتال بعد إصابة محمد عبد الله

قرر الجهاز الفني للأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق ضم سمير محمد مهاجم الفريق الشاب إلي قائمة الفريق في بطولة انتركونتيننتال للأندية بدلا من محمد عبد الله الذي تعرض للإصابة.

فاركو يتعادل مع طلائع الجيش 1-1 في كأس الرابطة

تعادل فريق فاركو مع نظيره طلائع الجيش، بهدف لكل منهما في المباراة التي جمعت الفريقين، اليوم، الخميس، على استاد المكس بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات في النسخة الرابعة من بطولة كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة لكرة القدم.

تأهيل شيكابالا والمثلوثى وماهر وعبد الشافى فى أول مران بالزمالك بعد رحيل جوميز

خاض محمود عبد الرازق "شيكابالا" قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، وناصر ماهر لاعب الوسط تدريبات تأهيلية على هامش مران اليوم الخميس الذي أقيم على ملعب النادي استعداداً لمباراة المصري المقبلة في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

حسم ملف الحكم الأجنبي لاتحاد الكرة خلال أيام قليلة

كشف مسئولو اتحاد الكرة برئاسة هاني أبو ريدة أنه سيتم حسم ملف اسم الخبير الأجنبي خلال أيام قليلة بعد دراسة أكثر من اسم خلال الساعات الأخيرة من أجل بدء المهمة في أسرع وقت .

وائل جمعة : أتمنى من الجيل الحالى للأهلى كتابة التاريخ فى الإنتركونتيننتال

أعرب وائل جمعة، كابتن الأهلي الأسبق عن سعادته بتواجد بعثة الأهلي في الدوحة لخوض منافسات كأس القارات للأندية 2024 "الإنتركونتيننتال"، مؤكدًا على سعادة واحتفاء الجالية المصرية في قطر بالفريق، وحرصها على مساندة بطل إفريقيا في هذا المحفل العالمي.

الزمالك يفتح خط مفاوضات مع البرتغالي باولو دوراتي لقيادة الفريق

يكثف مسئولو نادي الزمالك المفاوضات مع العديد من المدربين الأجانب من أجل التوصل لاتفاق مع أحدهم لتولي قيادة الفريق خلفا للبرتغالي جوزيه جوميز، حيث يرغب الزمالك في التوصل لاتفاق مع مدرب صاحب خبرات في افريقيا وبأفضل مقابل مادي.