شكرا لقرائتكم خبر عن كابيتانو مصر.. فريق شحتة الإسكندرانى يهزم إيهاب جلال 3-2 بركلات الترجيح والان مع تفاصيل الخبر

تغلب فريق شحتة الإسكندراني بقيادة محمد صلاح، ببرنامج اكتشاف المواهب "كابيتانو مصر"، المذاع عبر قناة أون تايم سبورت، على فريق إيهاب جلال بقيادة عصام الحضري بنتيجة 3-2 في دور المجموعات، بركلات الجزاء الترجيحية، وذلك بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بين الفريقين بهدف لمثله.

ودعت شركة المتحدة للرياضة كل المواهب من كل محافظات مصر إظهار هذه المواهب في الموسم الثالث من كابيتانو مصر، والذى سيكون رحلة جديدة لاكتشاف أبطال المستقبل".

ونجح برنامج "كابيتانو مصر" خلال أول موسمين في إظهار مواهب قوية في كرة القدم والتي تنافست عليه الأندية لضمها بعد المستوى المميز الذى قدموه في حلقات البرنامج.

وحقق برنامج "كابيتانو مصر" نجاحا كبيرا منذ انطلاقه، حيث استطاع فى مواسمه السابقة استقطاب والكشف عن العديد من المواهب الواعدة، كما حظى باهتمام كبير من الجمهور والمجتمع الرياضي، ما يعكس الثقة المتزايدة فى إمكانيات الشباب المصرى وقدرته على تحقيق التميز فى مختلف المجالات الرياضية.