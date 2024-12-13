شكرا لقرائتكم خبر عن كابيتانو مصر.. إبراهيم عادل: أحب اللعب أمام الجماهير وأنتظر مباريات المنتخب والان مع تفاصيل الخبر

كشف إبراهيم عادل، نجم بيراميدز والمنتخب الوطني، على هامش استضافته في برنامج اكتشاف المواهب "كابيتانو مصر"، المذاع عبر قناة أون تايم سبورت، كواليس فشل انتقاله إلى نادي خيتافي الإسباني.

وافتتحت مباريات الموسم الثالث من برنامج برنامج كابيتانو مصر، المذاع عبر قناة أون تايم سبورت، لاكتشاف المواهب، بمواجهة قوية بين فريقي أبو رجيلة بقيادة سارة حسنين "حامل لقب الموسم الماضي"، ومصطفى رياض بقيادة شريف عبد الفضيل.

وقال إبراهيم عادل: "أشعر بالتشتت في الظهور الإعلامي وأحترم الجميع لكني أفضل عدم الظهور والتركيز في الملعب، تخطى فشل تجربة الاحتراف كانت صعبة، وتلقيت عرضاً من خيتافي، ولكن احترمت قرار بيراميدز وأتمنى الاحتراف في أفرب فرصة".

وأضاف: "في كرة القدم يجب أن تضحي لتصل إلى أهدافك، ومحمد صلاح تحدث معي لكن محمد النني كان متدخل بشكل أكبر، وتحدث مع النادي لكن بيراميدز كان يرى أن الوقت غير مناسب للاحتراف".

وواصل: "سافرت إسبانيا في إجازتي وقلت أسافر للاستمتاع وأرى فرصة الاحتراف، وأحترم بيراميدز، الأمر ليس له علاقة بكوبري للعودة إلى مصر، في الاحتراف أنت لاعب مختلف ومميز مثل محمد صلاح وكل الجماهير تشجعك".

واختتم: "لم أندم على فرصة الانتقال للأهلي في النهاية ألعب لفريق كبير، لكن الأجواء الجماهيرية مهمة جداً وأتمنى ألعب في وجود جماهير وأنتظر مباريات المنتخب للعب أمام الجماهير، وكنت أتمنى انضمام محمد صلاح للمنتخب الأولمبي في الأولمبياد".

وتقام اليوم مواجهة مثيرة بين فريق إيهاب جلال بقيادة عصام الحضري وفريق شحتة الاسكندراني بقيادة محمد صلاح.

ودعت شركة المتحدة للرياضة كل المواهب من كل محافظات مصر إظهار هذه المواهب في الموسم الثالث من كابيتانو مصر، والذى سيكون رحلة جديدة لاكتشاف أبطال المستقبل".

ونجح برنامج "كابيتانو مصر" خلال أول موسمين في إظهار مواهب قوية في كرة القدم والتي تنافست عليه الأندية لضمها بعد المستوى المميز الذى قدموه في حلقات البرنامج.

وحقق برنامج "كابيتانو مصر" نجاحا كبيرا منذ انطلاقه، حيث استطاع فى مواسمه السابقة استقطاب والكشف عن العديد من المواهب الواعدة، كما حظى باهتمام كبير من الجمهور والمجتمع الرياضي، ما يعكس الثقة المتزايدة فى إمكانيات الشباب المصرى وقدرته على تحقيق التميز فى مختلف المجالات الرياضية.