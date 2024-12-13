شكرا لقرائتكم خبر عن تريزيجيه يزور بعثة الأهلي فى قطر قبل مواجهة باتشوكا بكأس القارات.. صور والان مع تفاصيل الخبر

حرص محمود حسن تريزيجيه، لاعب الأهلي السابق المعار حاليًّا من نادي طرابزون سبور التركى إلى الريان القطري، اليوم على زيارة بعثة الأهلي المتواجدة في قطر.

والتقى تريزيجيه لاعبي الأهلي، متمنيًا لهم التوفيق في مهمتهم والتتويج بكأس التحدي والوصول إلى نهائي بطولة كأس القارات للأندية.

ويلتقى الأهلي مع باتشوكا على كأس التحدي يوم السبت المقبل على استاد "974" ويصعد الفائز لمواجهة ريال مدريد الإسباني بطل أوروبا في نهائي كأس القارات للأندية.



تريزيجيه يزور بعثة الأهلى فى قطر (2)



تريزيجيه يزور بعثة الأهلى فى قطر (3)