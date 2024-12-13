شكرا لقرائتكم خبر عن المتحدة للرياضة تعلن إطلاق شبكة أون سبورت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الشركة المتحدة للرياضة، اليوم الخميس، عن أحد أضخم المشروعات الإعلامية والرياضية في مصر، من خلال حفل إطلاق شبكة أون سبورت، بشكل ومضمون جديد، ومختلف.

الحفل أقيم تحت سفح الأهرامات، بحضور محمد يحيي لطفي رئيس مجلس ادارة الشركة المتحدة للرياضة، وسيف الوزيري نائب رئيس الشركة المتحدة للرياضة عضو مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وبتشريف أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بجانب تواجد عدد كبير من نجوم الرياضة والإعلام فى مصر.

شهد الحفل إبراز دور الشركة المتحدة للرياضة في تنظيم البطولات الكبري في مصر، والاستثمار الرياضي خلال السنوات الأخيرة والمردود الكبير لهذا الدور على إنعاش الحركة الرياضية وتطورها بشكل ملموس، على كافة الأصعدة، كما ساهم فى خلق إعلام رياضى متميز، يرفع منسوب الوعى، ويحترم عقلية المشاهد.

كما أبرز الحفل نهج الشركة، القائم على التطوير ومواكبة كل ما هو حديث، ليضيف لحركة الرياضة المصرية، ويرسخ لقيم ثابتة، داخل المشهد الاعلامي الرياضي.