شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة الحكام المؤقتة تعقد اجتماعًا حاسمًا لبحث مستقبل التحكيم المصري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد لجنة الحكام المؤقتة، في اتحاد الكرة، التي تم تشكيلها مؤخرًا برئاسة وجيه أحمد، اجتماعًا عاجلاً خلال أيام لبحث مستقبل التحكيم المصري، وذلك في إطار الاستعدادات للمرحلة المقبلة.

يأتي هذا الاجتماع في أعقاب قبول استقالة اللجنة السابقة برئاسة ياسر عبد الرؤوف وتشكيل لجنة مؤقتة للإدارة شؤون التحكيم لحين التعاقد مع خبير أجنبي.

وتناقش اللجنة سبل تطوير منظومة التحكيم المصري، وذلك من خلال وضع خطط وبرامج تدريبية مكثفة للحكام، وتوفير كافة الإمكانيات اللازمة لهم.

كما تسعى إلى التأكيد على أهمية الاستفادة القصوى من تقنية الفيديو المساعد للحكام (VAR)، حيث سيتم عقد اجتماع خلال الأيام القليلة المقبلة مع الشركة المسؤولة عن هذه التقنية لبحث سبل تطويرها وتوظيفها بشكل أفضل.

وقررت اللجنة تقييم أداء الحكام بشكل دوري، وتحديد نقاط القوة والضعف لديهم، وذلك بهدف رفع مستوى التحكيم بشكل عام.

وفازت قائمة هاني أبو ريدة في انتخابات اتحاد الكرة بعد الحصول علي 107 أصوات من أصل 115 صوتا، حضروا الانتخابات التي أقيمت بمقر مركز المنتخبات الوطنية "مشروع الهدف" بمدينة السادس من أكتوبر.

وتضم القائمة كلاً من هانى أبو ريدة رئيسًا، وخالد الدرندلى نائبا، وفى العضوية أحمد حلمى الشريف، حمادة الشربينى، مصطفى أبوزهرة، طارق محمد أبوالعينين، وليد عبد الجواد، محمد أبو حسين، والإعلامية إيناس مظهر.