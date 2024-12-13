شكرا لقرائتكم خبر عن ثنائية ربيعة وياسر تقترب من قيادة دفاع الأهلي أمام باتشوكا والان مع تفاصيل الخبر

اقترب الثنائي رامي ربيعة وياسر إبراهيم من قيادة دفاع الأهلي في مباراته أمام باتشوكا يوم السبت المقبل في نصف نهائي كأس إنتركونتيننتال للأندية "كأس التحدي"، باعتبار أن الثنائي اعتادا على اللعب سويا ويوجد بينهما تفاهم، بخلاف جاهزيتهما الفنية للمشاركة أكثر من باقي اللاعبين.

ورغم جاهزية المغربي أشرف داري للمشاركة بعد تعافيه من الإصابة، ولكن يفضل الجهاز الفني تواجده على الدكة بسبب عدم المشاركة في مباريات كثيرة منذ بداية الموسم الجاري، ويخشى من الدفع به في مباراة قوية ومصيرية كمواجهة باتشوكا، وما قد يترتب عليه من تجدد إصابته.

وخاض فريق الأهلي مرنه الأول في قطر أمس الأربعاء على ملعب الإرسال بالعاصمة الدوحة، استعدادا لخوض منافسات كأس إنتركونتيننتال.

وتضم قائمة الأهلي المتواجدة في قطر كلًّا من: محمد الشناوي، وحمزة علاء، ومصطفى مخلوف، وخالد عبد الفتاح، وعمر كمال، ويوسف أيمن، ورامي ربيعة، وياسر إبراهيم، ومحمود كهربا، وأكرم توفيق، ووسام أبو علي، وبيرسي تاو، ورضا سليم، ومروان عطية، وحسين الشحات، وأشرف داري، وعمرو السولية، ويحيى عطية الله، ومحمد مجدي أفشة، وكريم وليد، وإمام عاشور، وعمر الساعي، ومصطفى أبو الخير، وطاهر محمد طاهر، وسمير محمد، وكريم الدبيس، وأحمد نبيل كوكا، ومحمد عبد الله.