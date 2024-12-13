شكرا لقرائتكم خبر عن إبراهيم عادل للاعبي كابيتانو مصر: قدموا أفضل ما لديكم ومتعوا أنفسكم والجماهير والان مع تفاصيل الخبر

وجه إبراهيم عادل، نجم بيراميدز والمنتخب الوطني، رسالة تحفيزية إلى مواهب برنامج اكتشاف المواهب "كابيتانو مصر"، المذاع عبر قناة أون تايم سبورت.

وافتتحت مباريات الموسم الثالث من برنامج برنامج كابيتانو مصر، المذاع عبر قناة أون تايم سبورت، لاكتشاف المواهب، بمواجهة قوية بين فريقي أبو رجيلة بقيادة سارة حسنين "حامل لقب الموسم الماضي"، ومصطفى رياض بقيادة شريف عبد الفضيل.

وقال إبراهيم عادل على هامش استضافته في البرنامج: "أتمنى لكم التوفيق، سني صغير ومتقارب معكم، ومعكم مدرب كبير له تاريخ، كل واحد يلعب ويطلع اللي عنده ويأدي ويسمع كلام المدرب، وربنا يكرمكم ومفيش حد يقلق، انت بتلعب كرة وجاي تمتع نفسك وتمتع الناس".

من جانبه أثنى عصام الحضري نجم الكرة المصرية السابق، على إبراهيم عادل وشخصيته قائلاً: "إبراهيم عادل خلال موسم واحد فقط سيكون لاعبا مهما جداً ويجب أن تتعلموا منه، سنه صغير لكن عنده طموح كبير، ونتمنى السنة الجاية يكون موجود مع محمد صلاح في الدوري الإنجليزي".

وتقام اليوم مواجهة مثيرة بين، فريق إيهاب جلال بقيادة عصام الحضري، وفريق شحتة الإسكندراني بقيادة محمد صلاح.

ودعت شركة المتحدة للرياضة كل المواهب من كل محافظات مصر إظهار هذه المواهب في الموسم الثالث من كابيتانو مصر، والذى سيكون رحلة جديدة لاكتشاف أبطال المستقبل".

ونجح برنامج "كابيتانو مصر" خلال أول موسمين في إظهار مواهب قوية في كرة القدم والتي تنافست عليه الأندية لضمها بعد المستوى المميز الذى قدموه في حلقات البرنامج.

وحقق برنامج "كابيتانو مصر" نجاحا كبيرا منذ انطلاقه، حيث استطاع فى مواسمه السابقة استقطاب والكشف عن العديد من المواهب الواعدة، كما حظى باهتمام كبير من الجمهور والمجتمع الرياضي، ما يعكس الثقة المتزايدة فى إمكانيات الشباب المصرى وقدرته على تحقيق التميز فى مختلف المجالات الرياضية.