شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الله عنان فى ضيافة برنامج كابيتانو مصر والان مع تفاصيل الخبر

استضاف برنامج اكتشاف المواهب "كابيتانو مصر"، المذاع عبر قناة أون تايم سبورت، عبد الله عنان مقدم برنامج "شارع العلوم"، عبر السوشيال ميديا، وقام عبد الله عنان بإجراء بعض التجارب الكميائية أمام مواهب كابيتانو مصر.

وافتتحت مباريات الموسم الثالث من برنامج برنامج كابيتانو مصر، المذاع عبر قناة أون تايم سبورت، لاكتشاف المواهب، بمواجهة قوية بين فريقى أبو رجيلة بقيادة سارة حسنين "حامل لقب الموسم الماضى"، ومصطفى رياض بقيادة شريف عبد الفضيل.

ودعت شركة المتحدة للرياضة كل المواهب من كل محافظات مصر إظهار هذه المواهب في الموسم الثالث من كابيتانو مصر، والذى سيكون رحلة جديدة لاكتشاف أبطال المستقبل.

ونجح برنامج "كابيتانو مصر" خلال أول موسمين في إظهار مواهب قوية في كرة القدم والتي تنافست عليه الأندية لضمها بعد المستوى المميز الذى قدموه في حلقات البرنامج.

وحقق برنامج "كابيتانو مصر" نجاحا كبيرا منذ انطلاقه، حيث استطاع فى مواسمه السابقة استقطاب والكشف عن العديد من المواهب الواعدة، كما حظى باهتمام كبير من الجمهور والمجتمع الرياضي، ما يعكس الثقة المتزايدة فى إمكانيات الشباب المصرى وقدرته على تحقيق التميز فى مختلف المجالات الرياضية.