شكرا لقرائتكم خبر عن في اجتماعه الأول.. الاتحاد العربي للدارتس يكشف عن سلسلة بطولاته لعام 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد المكتب التنفيذي للاتحاد العربي للدارتس عبر تقنية "الزووم" اجتماعه الأول في الدورة الانتخابية الجديدة التي تمتد حتى عام 2028 بحضور 11 دولة وهى : مصر وتونس والجزائر والمغرب وموريتانيا والصومال والسودان والبحرين وفلسطين وسوريا واليمن.

وناقش الاجتماع عددا من البنود من بينها اعتماد تشكيل لجنة تنمية الموارد برئاسة النائب محمود الصعيدي وعضوية نسيم واصل وظافر التميمي واللجنة الفنية برئاسة رياض مصطفى وعضوية محمد سمير وحاتم زير ولجنة المسابقات برئاسة عارف مراد وعضوية أحمد النخيلي ومهدي المزوغي .

كما ناقش الاجتماع أخر استعدادات البحرين لاستضافة بطولة كأس العرب الثانية للدارتس خلال الفترة من 16- إلى 20 من شهر يناير المقبل واستعرض المكتب خطة نشاط الاتحاد للعام المقبل 2025 وهى : بطولة كأس العرب التي تقام في البحرين شهر يناير المقبل والبطولة العربية المفتوحة وتقام خلال شهر نوفمبر المقبل بمدينة شرم الشيخ وبطولة الماسترز العربي وبطولة كأس العرب للناشئين والبطولة الأفرو عربية ومن المنتظر أن يتلقى الاتحاد العربي طلبات الدول الراغبة في استضافة أي بطولة من البطولات التي لم يحدد مكانها في اجتماع المكتب التنفيذي المقبل في البحرين خلال شهر يناير 2025 .وأوصى اجتماع المكتب التنفيذي الدول الأعضاء بالقيام بمسئولياتها تجاه متطلبات الاتحاد الدولي للدارتس للحفاظ على عضويتها في الاتحاد العربي .

ومن جانبه وجه الدكتور يحيى عبد القادر الشكر للدول الأعضاء على جهودها لنشر لعبة الدارتس وانتظامها في المشاركة بالبطولات العربية .

وقال إن رياضة الدارتس شهدت تطورا ملحوظا خلال الفترة الماضية بالدول الأعضاء وهناك مساعي من بعض الدول العربية لتأسيس اتحادات رياضية للدارتس وتتواصل مع الاتحاد العربي من أجل الحصول على الدعم اللوجستي.

وثمن جودة أبو النور الأمين العام للاتحاد العربي للدارتس الجهود الكبيرة التي تبذلها مملكة البحرين لاحتضان كأس العرب وانتظامها للعام الثاني على التوالي.

وأضاف أن البحرين تفوقت على نفسها في استضافة النسخة الأولى من البطولة العام الماضي وستشهد البطولة المقبلة زخما في المشاركة لنحو 12 دولة عربية و100 لاعب