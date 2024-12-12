شكرا لقرائتكم خبر عن حسين الشحات: دوافعنا كبيرة للتتويج بكأس التحدي ‏ والان مع تفاصيل الخبر

قال حسين الشحات، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلى، إن لاعبي الأهلي لديهم إصرار ‏كبير على تحقيق الفوز بكأس التحدي التي ستقام في قطر، والتأهل إلى نهائي بطولة كأس ‏القارات للأندية لمواجهة ريال مدريد الإسباني، بطل أوروبا. ‏

وأضاف الشحات: «لاعبو الأهلي على قدر المسئولية، ودائمًا يقدمون صورة مشرفة للنادي في ‏المحافل الكبرى، وثقتي كاملة بأن شخصية الأهلي ستكون حاضرة بقوة في مباراة كأس ‏التحدي، البطولة الجديدة التي يسعى اللاعبون لإضافتها إلى خزانة بطولات الأهلي». ‏

وأوضح لاعب الأهلي أن اللاعبين لديهم دوافع كبيرة لتحقيق المزيد من البطولات، مُشددًا ‏على أن التشبع بالألقاب ليس موجودًا في القاموس لديهم، وأنهم دائمًا يبحثون عن ‏منصات التتويج للوقوف عليها في كل بطولة يشاركون بها، لإسعاد الجماهير. ‏

وأضاف الشحات: «نسير خطوة بخطوة في كل بطولة، ما يشغلنا حاليًّا هو مباراة كأس ‏التحدي، وبالتأكيد الفائز بها يتوج ببطولة تضاف إلى تاريخه، ولن نشغل أنفسنا بمواجهة ريال مدريد ‏في الوقت الحالي، فالأهم مباراة 14 ديسمبر، التي تُؤهلنا لمواجهة الريال وتمنحنا لقبًا جديدًا ‏لم يسبق أن حققه الأهلي من قبل».‏

وأشار لاعب الأهلي إلى أن المباريات الكبرى دائمًا ما تكون ممتعة ومختلفة بكل تأكيد في ‏طريقة اللعب، وبشكل عام الأهلي يقوم بالتحضير الجيد قبل المباريات ويبذل الفريق أقصى ‏جهد لتحقيق هدفه.‏

وتطرق الشحات إلى الحديث عن الطقوس الخاصة به قبل المباريات، مؤكدًا حرصه على ‏قراءة القرآن ودائمًا ما تكون دعوات عائلته حافزًا قويًّا له.‏

وأكد أن كل لاعب يتطلع إلى تحقيق أرقام شخصية لكنه لا يركز في الأرقام ‏بقدر تركيزه في مساعدة الفريقK وأنه كثيرًا ما يسمع أنه حقق رقمًا جديدًا، موضحًا أن الأرقام ‏بشكل عام تسعده بكل تأكيد ومصدر فخر له.‏

وأعرب الشحات عن أمله في التتويج بكأس التحدي والتأهل لمواجهة ريال مدريد التي ستكون ‏المواجهة الثالثة له أمام الريال.‏

واختتم حسين الشحات حديثه قائلًا إنه حريص على تجميع بعض مقتنياته داخل دولاب خاص ‏به يشتمل على الميداليات التي توج بها خلال مشواره حتى الآن والكؤوس الشخصية التي ‏حصل عليها والكرات التي سجل بها «هاتريك» مع الأندية التي شارك معها.‏