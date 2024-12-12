شكرا لقرائتكم خبر عن حسين الشحات: دوافعنا كبيرة للتتويج بكأس التحدي والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب _ فتحى الشافعىالخميس، 12 ديسمبر 2024 10:18 م
قال حسين الشحات، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلى، إن لاعبي الأهلي لديهم إصرار كبير على تحقيق الفوز بكأس التحدي التي ستقام في قطر، والتأهل إلى نهائي بطولة كأس القارات للأندية لمواجهة ريال مدريد الإسباني، بطل أوروبا.
وأضاف الشحات: «لاعبو الأهلي على قدر المسئولية، ودائمًا يقدمون صورة مشرفة للنادي في المحافل الكبرى، وثقتي كاملة بأن شخصية الأهلي ستكون حاضرة بقوة في مباراة كأس التحدي، البطولة الجديدة التي يسعى اللاعبون لإضافتها إلى خزانة بطولات الأهلي».
وأوضح لاعب الأهلي أن اللاعبين لديهم دوافع كبيرة لتحقيق المزيد من البطولات، مُشددًا على أن التشبع بالألقاب ليس موجودًا في القاموس لديهم، وأنهم دائمًا يبحثون عن منصات التتويج للوقوف عليها في كل بطولة يشاركون بها، لإسعاد الجماهير.
وأضاف الشحات: «نسير خطوة بخطوة في كل بطولة، ما يشغلنا حاليًّا هو مباراة كأس التحدي، وبالتأكيد الفائز بها يتوج ببطولة تضاف إلى تاريخه، ولن نشغل أنفسنا بمواجهة ريال مدريد في الوقت الحالي، فالأهم مباراة 14 ديسمبر، التي تُؤهلنا لمواجهة الريال وتمنحنا لقبًا جديدًا لم يسبق أن حققه الأهلي من قبل».
وأشار لاعب الأهلي إلى أن المباريات الكبرى دائمًا ما تكون ممتعة ومختلفة بكل تأكيد في طريقة اللعب، وبشكل عام الأهلي يقوم بالتحضير الجيد قبل المباريات ويبذل الفريق أقصى جهد لتحقيق هدفه.
وتطرق الشحات إلى الحديث عن الطقوس الخاصة به قبل المباريات، مؤكدًا حرصه على قراءة القرآن ودائمًا ما تكون دعوات عائلته حافزًا قويًّا له.
وأكد أن كل لاعب يتطلع إلى تحقيق أرقام شخصية لكنه لا يركز في الأرقام بقدر تركيزه في مساعدة الفريقK وأنه كثيرًا ما يسمع أنه حقق رقمًا جديدًا، موضحًا أن الأرقام بشكل عام تسعده بكل تأكيد ومصدر فخر له.
وأعرب الشحات عن أمله في التتويج بكأس التحدي والتأهل لمواجهة ريال مدريد التي ستكون المواجهة الثالثة له أمام الريال.
واختتم حسين الشحات حديثه قائلًا إنه حريص على تجميع بعض مقتنياته داخل دولاب خاص به يشتمل على الميداليات التي توج بها خلال مشواره حتى الآن والكؤوس الشخصية التي حصل عليها والكرات التي سجل بها «هاتريك» مع الأندية التي شارك معها.
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