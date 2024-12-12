شكرا لقرائتكم خبر عن منذر الكبير لـ"الخليج 365": لا استطيع التحدث عن عرض الزمالك حالياً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق التونسي منذر الكبير مدرب منتخب تونس والترجي السابق، على ترشيح اسمه من احد الوكلاء لتولي قيادة فريق الكرة الأول بنادي الزمالك، خلفا للبرتغالي جوزيه جوميز الذي رحل مؤخراً إلى الفتح السعودي.

وقال منذر لليوم السابع: "في هذا الوقت لا استطيع ان اقول شيء.. شكرا علي تفهمكم".

وأبلغ الوكيل إدارة الزمالك بأن منذر الكبير رحّب بالحصول علي راتبه بالجنيه المصري، وهو الأمر الذي قد يزيد من فرص المدرب التونسي في حالة عدم التوصل لاتفاق مع مدير فني اوروبي.