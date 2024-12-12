شكرا لقرائتكم خبر عن مروان عطية: عازمون على إضافة كأس التحدي لدولاب بطولات الأهلي والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب فتحي الشافعي _ سليمان النقرالخميس، 12 ديسمبر 2024 08:32 م
أكد مروان عطية، لاعب الأهلي أن الفريق يسعى إلى مواصلة مشواره بكل قوة في كأس القارات للأندية 2024 "الإنتركونتيننتال"، والتتويج بلقب كأس التحدي، لإضافة بطولة جديدة إلى تاريخ الجيل الحالي من اللاعبين ودولاب البطولات بالنادي.
وقال مروان عطية في تصريحات للموقع الرسمي للنادي الأهلي: «كأس التحدي بطولة جديدة، لم يسبق للنادي أن توج بها من قبل، ونسعى إلى الفوز بها وإسعاد جماهير النادي المتعطشة دائمًا للبطولات والداعمة بقوة للأهلي في جميع مبارياته».
وأوضح لاعب الأهلي أن الجهاز الفني يدرس الفرق المنافسة بشكل جيد، ويتم التحضير لجميع المباريات وتحفيظ اللاعبين طريقة اللعب المناسبة لخوض المباريات، وأن مباراة بحجم كأس التحدي سيكون لها حسابات خاصة وتحضير قوي من الجميع داخل الفريق.
وأشار عطية إلى أن الفوز بالمباراة والتأهل إلى مواجهة ريال مدريد في نهائي البطولة يزيد من حماس اللاعبين ودوافعهم القوية، إلى جانب الحضور الجماهيري المنتظر والمتوقع لدعم الأهلي امام فريق باتشوكا المكسيكي.
وشدد على أن لاعبي الأهلي على قدر المسئولية، ويقدرون قيمة قميص الأهلي، وهدفهم دائمًا رفع اسم النادي وبذل أقصى جهد في جميع المواجهات العالمية التي تحظى باهتمام كبير وتكون محط أنظار الجميع.
وواصل عطية حديثه مؤكدًا أن الجيل الحالي يبحث عن مواصلة كتابة التاريخ مع الأهلي من خلال الفوز بالألقاب المقبلة، وفي مقدمتها بطولة كأس التحدي، وهي البطولة الأهم في حسابات النادي حاليًّا لحسم التأهل إلى نهائي البطولة ومواجهة بطل قارة أوروبا.
وتحدث عن الموسم الحالي، مؤكدًا أن بدايته كانت موفقة مع الأهلي بعد التتويج بلقبين، وأن الجميع عازمون على مواصلة تحقيق الألقاب والفوز بكأس القارات للأندية في شكلها الجديد، والذي استطاع من خلاله الأهلي أن يتوج بأول لقب وهو كأس «إفريقيا- آسيا- المحيط الهادئ».
واختتم مروان عطية تصريحاته، مؤكدًا أنه فاز بـ12 بطولة مع الأهلي خلال عامين، وأنه يأمل في حصد المزيد من البطولات مع النادي وإسعاد الجماهير.
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