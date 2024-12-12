شكرا لقرائتكم خبر عن إيهاب المصرى: على الأهلى الحذر واستغلال أنصاف الفرص أمام باتشوكا المكسيكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد إيهاب المصري، المحلل الرياضي بقناة «إكسترا نيوز»، أن مباراة النادي الأهلي أمام فريق باتشوكا المكسيكي، المقررة يوم السبت المقبل، تمثل حدثًا رياضيًا مهما للغاية، لما تحمله من أهمية كبيرة للطرفين.

وأوضح المصري، خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة «إكسترا نيوز»، أن فريق باتشوكا يُعد خصمًا قويًا ومنظمًا، مشيرًا إلى أن المواجهة ستكون على مستوى عالٍ من التحدي والإثارة، وأضاف أن الأهلي سبق أن التقى باتشوكا في بطولة كأس العالم للأندية عام 2008، حيث انتهت المباراة لصالح الفريق المكسيكي، ولكن الوضع الآن يختلف تمامًا.

وأشار إلى أن فريق النادي الأهلي حرص على متابعة مباراة باتشوكا أمام بوتافوجو البرازيلي، التي أقيمت أمس وانتهت بفوز باتشوكا بثلاثية نظيفة، مما أهّله لمواجهة الأهلي في نصف نهائي كأس الإنتركونتيننتال 2024، ووصف المباراة بأنها كانت قوية وشهدت أداءً مميزًا من الفريق المكسيكي.

وختم المصري حديثه بالقول: "النادي الأهلي على أتم الاستعداد لهذه المواجهة. ومع ذلك، يجب أن يكون الفريق حذرًا أمام خصم بهذه القوة والتنظيم، مع التركيز على استغلال أنصاف الفرص لتحقيق نتيجة إيجابية".