شكرا لقرائتكم خبر عن وائل جمعة : أتمنى من الجيل الحالى للأهلى كتابة التاريخ فى الإنتركونتيننتال والان مع تفاصيل الخبر

أعرب وائل جمعة، كابتن الأهلي الأسبق عن سعادته بتواجد بعثة الأهلي في الدوحة لخوض منافسات كأس القارات للأندية 2024 "الإنتركونتيننتال"، مؤكدًا على سعادة واحتفاء الجالية المصرية في قطر بالفريق، وحرصها على مساندة بطل إفريقيا في هذا المحفل العالمي.

وشدد وائل جمعة في تصريحات للموقع الرسمي للأهلي ، على سعادته وفخره بوصول النادي الأهلي لهذه المكانة الدولية والعالمية البارزة، متمنيًا أن يحالف التوفيق اللاعبين في مباراة السبت المقبل أمام باتشوكا المكسيكي على كأس التحدي، والصعود لمواجهة ريال مدريد في نهائي البطولة.

وأضاف وائل جمعة: أتمنى أن يواصل هذا الجيل من اللاعبين كتابة التاريخ، وأن يذهب الأهلي بعيدًا للمنافسة في المباراة النهائية، ويسجل الفريق إنجازًا عالميًّا جديدًا وفرحة لكل الجماهير الأهلاوية والمصريين بشكل عام.

واستكمل كابتن الأهلي الأسبق حديثه قائلًا: الأهلي أصبح ناديًا عالميًا يحتل مكانة معروفة بين أندية العالم، وعلى اللاعبين مواصلة المشوار والتركيز في مباراة باتشوكا من أجل الوصول لنهائي تاريخي أمام ريال مدريد.

واختتم جمعة حديثه بالتأكيد على ثقته الكبيرة في لاعبي الأهلي وعلى بذلهم أقصى ما لديهم من جهد لإسعاد جماهير النادي في كل مكان، وأن يكون الفريق خير ممثل لمصر وإفريقيا والكرة العربية في مباراة باتشوكا مساء السبت المقبل، ومن ثم الوصول إلى المباراة النهائية