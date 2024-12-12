شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يتحفظ على ضم مدافع أجنبي فى يناير و يفضل المحلى والان مع تفاصيل الخبر

يتحفظ مسئولو النادي الأهلي على فكرة ضم مدافع أجنبي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، وتفضيل الاكتفاء بضم مدافعين محليين فقط، في الميركاتو الشتوي.

ويعاني الأهلي من أزمة في قلب الدفاع منذ رحيل الثنائي محمد عبد المنعم ومحمود متولي بنهاية الموسم الماضي، ولم ينجح الثنائي أشرف داري ويوسف أيمن في سد العجز.

وغاب أشرف داري لفترة طويلة بسبب الإصابة بالتواء في الكاحل قبل أن يتعافى ويصبح جاهزا للمشاركة في المباريات، فيما يخرج يوسف أيمن من حسابات مارسيل كولر بسبب عدم القناعة بقدراته الفنية.

ويرفض مسئولو النادي الأهلي فكرة ضم مدافع أجنبي وادخار الأماكن الشاغرة في قائمة اللاعبين الأجانب لتدعيم مركزي المهاجم الصريح والجناح قبل المشاركة في كأس العالم للأندية.

ويفضل مسئولو النادي الأهلي التعاقد مع مدافعين محليين في يناير المقبل، لاسيما وأن هناك أكثر من اسم مرشح لتدعيم دفاع الأهلي، مثل مصطفى العش وحمد إسماعيل ثنائي زد، ومحمد ربيعة لاعب سموحة، وأحمد رمضان بيكهام لاعب سيراميكا.

وخاض فريق الاهلي مرنه الثاني في قطر مساء اليوم الخميس استعدادا لخوض منافسات كأس إنتركونتيننتال.

وتضم قائمة الأهلي المتواجدة في قطر كلًّا من: محمد الشناوي، وحمزة علاء، ومصطفى مخلوف، وخالد عبد الفتاح، وعمر كمال، ويوسف أيمن، ورامي ربيعة، وياسر إبراهيم، ومحمود كهربا، وأكرم توفيق، ووسام أبو علي، وبيرسي تاو، ورضا سليم، ومروان عطية، وحسين الشحات، وأشرف داري، وعمرو السولية، ويحيى عطية الله، ومحمد مجدي أفشة، وكريم وليد، وإمام عاشور، وعمر الساعي، ومصطفى أبو الخير، وطاهر محمد طاهر، وسمير محمد، وكريم الدبيس، وأحمد نبيل كوكا، ومحمد عبد الله.