شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك لليوم السابع: تجديد زيزو من أهم الملفات..ورحيل جوميز سبب تأخير الحسم والان مع تفاصيل الخبر

كشف مصدر مسئول بنادى الزمالك أن أحمد سيد زيزو لاعب الفريق، اقترب بقوة من تجديد عقده مع الزمالك، حيث أن ملف تجديد عقده مع الابيض من أهم الملفات على مائدة المجلس فى ظل مستواه الفنى ولأنه من أصول نادى الزمالك وكذلك ارتباطه بجماهير القلعة البيضاء

وقال المصدر فى تصريحات خاصة لليوم السابع ان مجلس الزمالك كان يقوم بتجهيز مقدم عقد زيزو بعقد جديد الا أن رحيل جوميز اربك حسابات المجلس وتسبب فى تأجيل الجلسة التى كان مقرر لها خلال الأسبوع الجاري.

وأشار المصدر ان المجلس يعكف الفترة الحالية على حسم اختيار المدرب الجديد للفريق خاصة وان الفريق لديه مباريات هامة، ومن المقرر حسم واختيار المدرب فى أسرع وقت ثم يتم تحديد موعد الجلسة مع زيزو للاتفاق على التجديد والذى بات مسألة وقت.

كان والد زيزو كشف فى تصريحات خاصة لليوم السابع ان الزمالك لم يتواصل معه حتى الآن لتحديد جلسة للاتفاق على التجديد.