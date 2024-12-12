شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد أهداف مباراة فاركو ضد طلائع الجيش في كأس الرابطة 1 - 1 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنتهى لقاء فريق فاركو ونظيره طلائع الجيش، بالتعادل الإيجابي في المباراة التي جمعت الفريقين، اليوم، الخميس، على استاد المكس بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات في النسخة الرابعة من بطولة كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة لكرة القدم.

وتقدم طلائع الجيش عن طريق إسلام محارب في الدقيقة 29 من زمن اللقاء، وأدرك أحمد شريف التعادل لفاركو في الدقيقة 71، ليحصد كل فريق منهما نقطة وحيدة في بداية المشوار.

وتضم المجموعة الثالثة إلى جانب فاركو وطلائع الجيش كلًا من الأهلي وإنبي، والتي تم تأجيل مباراتهما بسبب مشاركة الأهلي في كأس العالم للقارات.

وضم تشكيل فاركو في حراسة المرمى: محمد سعيد "شيكا"، وفي الدفاع: جيفرسون إينكادا، رامي صبري، ياسين سيد، أحمد عوض، عزمي غومة، والوسط: أحمد فؤاد، محمود عماد، أحمد محمد، وفي الهجوم: أحمد شريف، عمرو جمال.

بينما ضم تشكيل طلائع الجيش في حراسة المرمى: محمد شعبان، وفي الدفاع: أحمد عبد الرحمن زولا، محمد فتح الله، خالد سطوحي، أحمد متعب، وفي الوسط: فريد شوقي، حميد ماو، عماد فتحي، يسري وحيد، كريم طارق، والهجوم: جودوين شيكا.