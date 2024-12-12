شكرا لقرائتكم خبر عن منذر الكبير يُرحّب بتدريب الزمالك والحصول على راتبه بـ الجنيه المصري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رحّب المدرب التونسي منذر الكبير، مدرب منتخب تونس والترجي السابق، بتولّي قيادة فريق الكرة الأول بنادي الزمالك، خلفا للبرتغالي جوزيه جوميز الذي رحل إلى الفتح السعودي خلال الساعات الماضية.

وأبلغ وكيل اللاعبين إدارة الزمالك بأن منذر الكبير رحّب بالحصول على راتبه بالجنيه المصرى، وهو الأمر الذي قد يزيد من فرص المدرب التونسي في حالة عدم التوصل لاتفاق مع مدير فني أوروبي.

وتضم قائمة المدربين المرشحين لتدريب الزمالك كلا من ميتشو مدرب الفريق السابق، ومنذر الكبير مدرب منتخب تونس والرجاء البيضاوي المغربي السابق، بالإضافة إلى ميروسلاف سوكب مدرب منتخب الشباب في كأس العالم، وفرانك دوماس، وكذلك الإسباني فيكتور سانشيز مدرب ريال بيتيس السابق ومدرب فريق أولمبيا متصدر الدوري السلوفيني.

بجانب هؤلاء، رحب البرازيلي روجيريو ميكالي المدير الفني لمنتخب الشباب مواليد 2005، بفكرة تولي قيادة فريق الكرة الاول بنادي الزمالك خلفاً للبرتغالي جوزيه جوميز الذي رحل الي الفتح السعودي.

وفتح مسئولو نادي الزمالك خط مفاوضات مع البرتغالي جوزيه بيسيرو المدير الفني الأسبق لفريق الأهلي ومدرب منتخب نيجيريا، لتولي قيادة الفارس الأبيض.

كما دخل مسئولو نادي الزمالك في مفاوضات مع الأرجنتينى هيكتور كوبر، المدير الفني الأسبق لمنتخب مصر، لتولي مهمة قيادة الفريق، لكن هناك عقبة تتعلق بطلبات المدرب المالية.

ويعكف مجلس إدارة الزمالك أيضا على دراسة السيرة الذاتية لأكثر من مدرب على رأسهم البرتغالى كارلوس كيروش المدير الفني السابق للمنتخب الوطنى، ووضع مجلس إدارة الزمالك عدة شروط في المدرب الجديد للفريق، المقرر أن يتولى الهمة، وهى أن يكون أجنبيا، وسبق له تدريب فرق كبرى تنافس على البطولات، سواء داخل مصر أو خارجها، بالإضافة إلى أن يكون راتبه لايتعدى الـ75 ألف دولار شهريا.