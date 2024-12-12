شكرا لقرائتكم خبر عن السكة الحديد مودرن عن حكم مباراة الداخلية: لم يحتسب لنا ضربتى جزاء ومنح المنافس الفوز والان مع تفاصيل الخبر

أصدر نادى السكة الحديد مودرن بيان رسمي عبر موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك ضد الحكم الدولى محمد معروف بسبب الأخطاء التحكيمية أثناء مواجهة الداخلية اليوم ضمن دورى المحترفين والتى أنتهت بخسارة السكة بهدف دون رد.

وجاء نص البيان كالتالى " تؤكد إدارة نادي السكة الحديد مودرن ثقتها الكاملة في كفاءة ونزاهة لجنة الحكام الرئيسية ودعمها الكامل له وأعضاء في خطة تطوير التحكيم المصري ولمجلس اتحاد الكرة الجديد برئاسة المهندس هاني أبوريدة..وعملا بهذا المبدأ لم يكن لتمر أحداث مباراة السكة الحديد مودرن والداخلية مرور الكرام دون رد فعل حقيقي..وتاكيدا وعملا بمبدأ دعم التحكيم المصري نعرض ما شهدته المباراة من أخطاء تحكيمية جسيمة للحكم الدولي محمد معروف صنعت الفارق في نتيجة المباراة.

اولا.. لم يحتسب الحكم ركلتي جزاء صحيحة 100 ٪ لصالح السكة الحديد مودرن لا يختلف عليها أحد.

ثانيا.. احتسب هدف لنادي الداخلية شهد ذهول الجميع داخل الملعب حيث أن الكرة لن تتخطى خط المرمى ليحسبها هدف.

ثالثا.. توقفت المباراة اكثر من مرة ولم يتم احتساب الوقت بدل من ضائع أثر هذا التوقف التى حدث خلاله العديد من التبديلات والاصابات .

طفح الكيل من هذه القرارات التي أثرت على ترتيب الفريق في جدول الدوري خاصة وانها ليس المباراة الأولى التي حدث بها أخطاء على فريقنا.

ولم يكن مخالفة القانون الواضحة في كافة الحالات السابقة ليمر مرور الكرام ونهيب لجنة الحكام ضرورة اتخاذ التدابير التي تصحح مسار التحكيم المصري في الفترة المقبلة وحفظ كافة الحقوق في احتجاج إدارة نادي السكة الحديد مودرن".

وكانت حقق فريق الداخلية الفوز على نظيره السكة الحديد مودرن بهدف دون رد ضمن الجولة الثانية عشر من عمر مسابقة دورى المحترفين.