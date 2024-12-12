شكرا لقرائتكم خبر عن 200 ألف دولار تعرقل مفاوضات الزمالك مع كوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دخل مسئولو نادي الزمالك في مفاوضات مع الأرجنتينى هيكتور كوبر، المدير الفني الأسبق لمنتخب مصر، لتولى مهمة قيادة الفريق خلفا للبرتغالي جوزيه جوميز الذي رحل إلى الفتح السعودي لقيادته.

وكشف مصدر بـ الزمالك أن هيكتور كوبر رحب بتدريب الزمالك، وطلب الحصول على 200 ألف دولار مقابل تولى المهمة، وهو ما عطل تلك المفاوضات، حيث وضعت إدارة الزمالك سقفا للتعاقد مع المدير الفني الجديد بحيث لا يتخطي 70 أو 80 ألف دولار.

وتلقى نادى الزمالك برئاسة حسين لبيب أكثر من عرض من وكلاء اللاعبين خلال الساعات الماضية، بترشيح أكثر من مدرب أجنبى لقيادة الفريق.

وعلى رأس قائمة المدربين المعروضين على الزمالك كل من ميتشو مدرب الفريق السابق، ومنذر الكبير مدرب منتخب تونس والرجاء البيضاوى المغربى السابق، بالإضافة إلى ميروسلاف سوكب مدرب منتخب الشباب في كأس العالم، وفرانك دوماس، وكذلك الإسبانى فيكتور سانشيز مدرب ريال بيتس السابق ومدرب فريق أولمبيا متصدر الدورى السلوفينى.

وجمع البرتغالى جوزيه جوميز متعلقاته من نادى الزمالك أمس بعد الجلسة التي عقدها مع اللاعبين في جلسة الوداع، حيث حضر إلى مقر النادى وعقد جلسة مع اللاعبين شكرهم خلالها على الفترة التى قضاها معهم، متمنيا لهم التوفيق الفترة المقبلة مع المدرب الجديد، رافضا كل محاولات إقناعه بالتراجع عن الرحيل، حيث غادر وجمع متعلقاته مغادرا القلعة البيضاء.

ويبحث مسئولو الزمالك عن مدرب آخر يكون بديلا لجوميز، لقياد الفريق خلال الفترة المقبلة فى ظل ارتباط الفريق بمباريات فى الكونفدرالية، والدورى المصرى أيضا.