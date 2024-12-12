شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يُنهى مرانه الثانى فى قطر استعداداً لـ باتشوكا بمحاضرة وفقرة بدنية والان مع تفاصيل الخبر

أنهى فريق الكرة بالنادي الأهلي مساء اليوم، الخميس، مرانه الثاني في قطر استعداداً لمواجهة باتشوكا المكسيكي في كأس القارات للأندية 2024 "الإنتركونتيننتال"، المقرر لها السابعة من مساء بعد غد، السبت، بتوقيت القاهرة في نصف نهائي البطولة العالمية.

وخاض الأهلي على ملعب 974 الذي سيستضيف المباراة المرتقبة ، وحرص السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق على التحدث مع لاعبيه قبل إنطلاق المران بشأن عدة أمور خاصة بالمباراة المرتقبة ووجه لهم بعض التعليمات والنصائح، كما خاض اللاعبين مراناً بدنياً قوياً ، بجانب فقرة لحراس المرمى تحت إشراف ميشيل يانكون.

وحرص وائل جمعة مدافع الأهلي السابق على حضور مران اليوم من أجل مؤازرة اللاعبين ودعمهم قبل اللقاء المرتقب.