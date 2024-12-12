فتح باب التقديم للحصول على الرخصة الأفريقية B للمدربين بالقاهرة

ومن المنتظر أن يعلن علاء نبيل المدير الفني للاتحاد المصري لكرة القدم، وجمال محمد علي مدير إدارة المدربين الأسماء النهائية للمتقدمين للمشاركة في الرخصة الأفريقية B للمدربين، والتي تنظمها المنطقة برعاية اتحاد الكرة والاتحاد الافريقي كاف.

القاهرة - سامية سيد - أعلنت منطقة القاهرة لكرة القدم فتح باب التقديم للحصول على الرخصة الأفريقية B للمدربين تحت رعاية مجلس إدارة اتحاد الكرة بقيادة هاني أبوريدة، والمقرر انطلاقها 18 ديسمبر الجاري.

وناشدت المنطقة المدربين ممن لديهم الرغبة للحصول على الرخصه B التوجه إلى الفرع لتقديم الأوراق لدى محمد طه مقرر لجنة المدربين بالمنطقة.

وقالت إنه سيتم غلق باب التقديم بمجرد الوصول للعدد المحدد وفقا لشروط الدورة، علما بأن آخر موعد للتقدم للدورة الثالثة عصر يوم الاثنين المقبل.