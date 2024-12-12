شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تشكيل غزل المحلة وزد بكأس رابطة الأندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن شوقى غريب المدير الفني لفريق غزل المحلة التشكيل الاساسى لخوض لقاء زد في الثامنة من مساء اليوم ،الخميس، ضمن مباريات الجولة الأولى من بطولة كأس رابطة الأندية المحترفة والمقرر إقامته على ستاد المحلة.

وضم التشكيل كل من :

حراسة المرمى .. عامر عامر.

خط الدفاع .. عمر الجزار ، أحمد حكيم ، أحمد كاستيلو.

خط الوسط .. عبد الرحيم عمورى ، مورى توريه ، محمد أشرف بن شرقى ، حميدو فاتوو.

الهجوم .. محمد حمدى ذكى ، عبده يحيى ، محمد على بن حمودة.

بينما جاء تشكيل فريق زد بقيادة مدربه مجدى عبد العاطى ، كالتالى :

حراسة المرمى: عمرو حسام.

خط الدفاع: مصطفى العش، محمد إسماعيل، علي جمال، محمد أشرف.

خط الوسط: بيتر موتوموسي، أحمد الصغيري، عبد الرحمن البانوبي، مصطفى زيكو.

خط الهجوم: شادي حسين، عبد الرحمن عماد.