شكرا لقرائتكم خبر عن غزل المحلة يتقدم على زد 3-0 في الشوط الأول بكأس الرابطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بتقدم فريق غزل المحلة على نظيره زد بثلاثية نظيفه في الشوط الأول من اللقاء الذى يجمع الفريقين حالياً على ستاد المحلة ضمن الجولة الأولى للمجموعة الثانية من بطولة كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة.

تقدم فريق غزل المحلة بالهدف الأول عن طريق محمد حمدى ذكى في الدقيقة 12 وعزز حميدو فاتو بالهدف الثانى في الدقيقة 24 وأضاف الهدف الثالث عبده يحيى في الدقيقة 37 وشهدت المباراة سيطرة تامة من قبل لاعبو فريق غزل المحلة وأهدروا العديد من الفرص في غياب تام من لاعبو فريق زد.

ويقع الفريقان في المجموعة الثانية التي تضم 5 فرق وهي، المصري، سيراميكا، غزل المحلة، البنك الأهلي، وزد.

وخاض فريق غزل المحلة بقيادة شوقى غريب المباراة بتشكيل يضم كل من :

حراسة المرمى .. عامر عامر.

خط الدفاع .. عمر الجزار ، أحمد حكيم ، أحمد كاستيلو

خط الوسط .. عبد الرحيم عمورى ، مورى توريه ، محمد أشرف بن شرقى ، حميدو فاتوو.

الهجوم .. محمد حمدى ذكى ، عبده يحيى ، محمد على بن حمودة.

بينما جاء تشكيل فريق زد بقيادة مدربه مجدى عبد العاطى كالتالى :

حراسة المرمى: عمرو حسام.

خط الدفاع: مصطفى العش، محمد إسماعيل، علي جمال، محمد أشرف.

خط الوسط: بيتر موتوموسي، أحمد الصغيري، عبد الرحمن البانوبي، مصطفى زيكو.

خط الهجوم: شادي حسين، عبد الرحمن عماد.