شكرا لقرائتكم خبر عن محمود حسنى يحقق المركز الثامن ببطولة العالم للأثقال بالبحرين والان مع تفاصيل الخبر

حقق محمود حسنى لاعب منتخب رفع الأثقال على المركز الثامن بمنافسات وزن 96 كجم ببطولة العالم لرفع الأثقال بالبحرين، والتى يشارك فيها الفراعنة بواقع 4 لاعبين ، بينما تخوض سارة سمير غداً الجمعة منافسات وزن 81 كجم.

فيما يخوض ياسر أسامة وزن 102 كجم غداً الجمعة أيضاً وتختتم رحمة أحمد منافسات وزن 87 كجم يوم 14 ديسمبر.

من ناحية أخري، استقر محمد عبد المقصود رئيس اتحاد رفع الأثقال على التعاقد مع خبير فنى أجنبى للمنتخب، خلال المرحلة المقبلة من أجل وضع خطة لزيادة عدد ميداليات اللعبة فى اولمبياد لوس أنجلوس 2028.

وأشار عبد القصود إلى أنه سيتم وضع خطة للعلاج الطبيعى والتغذية من أجل إكتمال كل العناصرالتى تعمل على تطوير اللعبة خلال المرحلة المقبلة مع الحفاظ على العناصر الأساسية من المدربين فى جميع القطاعات.

وأسفرت انتخابات الجمعية العمومية لاتحاد رفع الأثقال التى أقيمت مؤخراً عن فوز محمد عبد المقصود برئاسة الاتحاد لدورة انتخابية جديدة.