شكرا لقرائتكم خبر عن أرقام مميزة فى دروى الكرة النسائية.. وقمة منتظرة بين الأهلى ومسار الجمعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أسدل الستار عن منافسات الجولة الحادية عشرة من دورى الكرة النسائية، التى شهدت عودة فريق مسار مجددا بعد انتهاء مشاركته فى دورى أبطال أفريقيا التى حصد خلالها على البرونزية، كما شهدت الهزيمة الأولى لفريق البنك الأهلى هذا الموسم.

ونجح الأهلى فى مواصلة سلسة انتصاراته بعد الفوز على البنك الأهلى بهدفين نظيفين، ليصل للنقطة 30 من 10 مباريات محققا العلامة الكاملة، وألحق بالبنك الأهلى الهزيمة الأولى التى أبعدته عن المركز الثانى، الذى حصده نادى زد بعدما فاز على بيراميدز بخماسية.

عودة قوية لفريق مسار

وشهدت الجولة الحادية عشرة عودة فريق مسار لاستئناف مبارياته فى دورى الكرة النسائية، ليمطر شباك فريق الطيران بخماسية قبل نهاية الشوط الأول، الأمر الذى أدى إلى انسحاب فريق الطيران وعدم استكمال المباراة بعد التأخر بخماسية مما أدى إلى إعلان الحكم نهاية المباراة لصالح مسار.

ونستعرض أبرز أرقام دورى الكرة النسائية بعد مرور 11 جولة.. الأهلى الأكثر فوز والأقوى هجوما وبدون هزيمة

حقق النادى الأهلى عدة أرقام مميزة حتى الآن بعدما خاض 10 مباريات فى الدورى هذه الموسم، حيث إنه الأكثر فوزا بـ10 مباريات محققا العلامة الكاملة فى كل مبارياته ولم يتعرض حتى الآن لأى هزيمة، كما أنه يمتلك أقوى هجوما بعدما سجل الفريق 45 هدفا.

مسار دون هزيمة وأقوى دفاعا

على الرغم من ابتعاد مسار عن المشاركة فى الدورى لانشغاله بدورى أبطال أفريقيا الذى حصد فيه الميدالية البرونزية فى أول مشاركة، إلا أنه احتفظ بسجله خاليا من الهزائم خلال 6 مباريات خاضها محققا أيضا العلامة الكاملة دون هزيم، بالإضافة إلى عدم استقبال أى هدف حتى الآن.

الأهلى ومسار قمة منتظرة الجمعة

وينتظر جماهير الكرة النسائية بفارغ الصبر مواجهة الاهلى مع مسار فى إطار الجولة الثانية عشرة من الدورى، لمعرفة نتيجة المباراة التى من المؤكد ستحسم الأقرب للتتويج باللقب خاصة أن الفريقين يمتلكان أقوى قائمة فى البطولة، كما أنهما لم يتعرضا لأى هزيمة حتى الآن.

أهم أرقام 11 جولة حتى الآن..

الأكثر فوزا: الأهلى بـ10 انتصارات

الأقل فوزا: الاتحاد السكندرى واتحاد بسيون وإنبى بلا فوز

الأكثر هزيمة: الاتحاد السكندرى واتحاد بسيون بـ9 مباريات

الأقل هزيمة: الأهلى ومسار دون هزيمة حتى الآن

أقوى هجوم: الاهلى بـ45 هدفا

أضعف هجوم: اتحاد بسبون بـ هدف واحد

أقوى دفاع: مسار دون استقبال

أضعف دفاع: الاتحاد السكندرى باستقبال 49 هدفا