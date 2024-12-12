شكرا لقرائتكم خبر عن والد زيزو يكشف لليوم السابع حقيقة رحيله للفتح السعودى مع جوميز والان مع تفاصيل الخبر

كشف سيد مصطفى والد أحمد زيزو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك حقيقة توقيع اللاعب على عقود الانتقال للفتح السعودى بعد رحيل جوميز إلى الفتح خلال الساعات الماضية، خاصة وأن زيزو ينتهى عقده مع الزمالك بنهاية الموسم الجارى ويحق له التوقيع لأى ناد دون الرجوع لإدارة ناديه.

قال والد زيزو فى تصريحات خاصة لليوم السابع أن زيزو مرتبط بعقد مع الزمالك ولا صحة لما تردد عن رحيله مع جوميز خاصة وان العقد سار مع الفريق لنهاية الموسم حتى لو وقع لفريق اخر

وقال والد زيزو أن جوميز لم يطلب من زيزو الرحيل عن الزمالك وكل ما يقال مجرد اجتهادات ، مضيفا أن الفتح متذيل جدول الدورى السعودي.

وعن تطورات مفاوضات الزمالك مع زيزو كشف انه لاجديد حتى ألان ولم يتم التواصل معهم لتحديد موعد جلسة مناقشة التجديد