شكرا لقرائتكم خبر عن كريم نيدفيد عن مباراة باتشوكا : فرصة تاريخية للجيل الحالي في الأهلي والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب فتحي الشافعي _ سليمان النقرالخميس، 12 ديسمبر 2024 04:10 م
قال كريم نيدفيد، لاعب الأهلي إن مباراة كأس التحدي بطولة جديدة يسعى الأهلي إلى التتويج بها وإضافتها إلى سجل إنجازاته على الصعيد العالمي، ومواصلة مشواره في كأس القارات للأندية 2024 بالتأهل إلى النهائي ومواجهة ريال مدريد بطل أوروبا.
وأضاف كريم نيدفيد في تصريحات للموقع الرسمي للأهلي: «بعد الفوز على العين الإماراتي والتتويج بلقب كأس «آسيا- إفريقيا- المحيط الهادئ»، أصبح أمامنا هدف جديد في البطولة وهو الفوز ببطولة كأس التحدي في المباراة المقرر لها يوم السبت المقبل».
وأوضح لاعب الأهلي أن تركيز اللاعبين ينصب في المقام الأول على مباراة كأس التحدي، وأن حلم الفوز باللقب والتأهل لمواجهة الريال مشروع، مع الاحتفاظ بكامل تركيز الفريق في المباراة المقبلة أمام باتشوكا المكسيكي التي ستكون بوابة الصعود وتضيف إلى النادي والجيل الحالي لقبًا جديدًا.
وأشار نيدفيد إلى خبرات لاعبي الأهلي في التعامل مع المباريات الكبيرة، واستيعاب كل لاعب للمهام المكلف بها، مشددًا على أن مواجهة بحجم مباراة كأس التحدي لا يكون فيها الكلام كثيرًا، فالكل يعرف مسئولياته ومهامه والدور الذي يقوم بتنفيذه داخل أرض الملعب.
وأكد لاعب الأهلي أن الجيل الحالي أمامه فرصة تاريخية، من خلال مشاركته في بطولة كأس القارات للأندية في نسختها الجديدة، لمواصلة تحقيق إنجاز شخصي لكل لاعب بعد الفوز بأول لقب «كأس آسيا- إفريقيا- المحيط الهادئ»، ثم خوضه مباراة كأس التحدي التي تمنح الفائز لقبًا جديدًا وتؤهله لخوض نهائي البطولة أمام ريال مدريد.
وعن رسالته التي يوجهها للجماهير قال نيدفيد: «نشكر الجماهير على دعمهم الدائم ونقدر حضورهم في مباراة كأس التحدي، ونأمل أن نحتفل جميعًا في ملعب المباراة بالفوز باللقب والتأهل إلى نهائي البطولة».
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