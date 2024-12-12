شكرا لقرائتكم خبر عن كريم نيدفيد عن مباراة باتشوكا : فرصة تاريخية للجيل الحالي في الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

قال كريم نيدفيد، لاعب الأهلي إن مباراة كأس التحدي بطولة جديدة ‏يسعى الأهلي إلى التتويج بها وإضافتها إلى سجل إنجازاته على الصعيد العالمي، ومواصلة ‏مشواره في كأس القارات للأندية 2024 بالتأهل إلى النهائي ومواجهة ريال مدريد بطل أوروبا. ‏

وأضاف كريم نيدفيد في تصريحات للموقع الرسمي للأهلي: «بعد الفوز على العين الإماراتي والتتويج بلقب كأس «آسيا- إفريقيا- المحيط ‏الهادئ»، أصبح أمامنا هدف جديد في البطولة وهو الفوز ببطولة كأس التحدي في المباراة ‏المقرر لها يوم السبت المقبل». ‏

وأوضح لاعب الأهلي أن تركيز اللاعبين ينصب في المقام الأول على مباراة كأس التحدي، ‏وأن حلم الفوز باللقب والتأهل لمواجهة الريال مشروع، مع الاحتفاظ بكامل تركيز الفريق في ‏المباراة المقبلة أمام باتشوكا المكسيكي التي ستكون بوابة الصعود وتضيف إلى النادي والجيل الحالي ‏لقبًا جديدًا.

‏ وأشار نيدفيد إلى خبرات لاعبي الأهلي في التعامل مع المباريات الكبيرة، واستيعاب كل لاعب ‏للمهام المكلف بها، مشددًا على أن مواجهة بحجم مباراة كأس التحدي لا يكون فيها الكلام ‏كثيرًا، فالكل يعرف مسئولياته ومهامه والدور الذي يقوم بتنفيذه داخل أرض الملعب. ‏

وأكد لاعب الأهلي أن الجيل الحالي أمامه فرصة تاريخية، من خلال مشاركته في بطولة ‏كأس القارات للأندية في نسختها الجديدة، لمواصلة تحقيق إنجاز شخصي لكل لاعب بعد ‏الفوز بأول لقب «كأس آسيا- إفريقيا- المحيط الهادئ»، ثم خوضه مباراة كأس التحدي التي تمنح ‏الفائز لقبًا جديدًا وتؤهله لخوض نهائي البطولة أمام ريال مدريد. ‏

وعن رسالته التي يوجهها للجماهير قال نيدفيد: «نشكر الجماهير على دعمهم الدائم ونقدر ‏حضورهم في مباراة كأس التحدي، ونأمل أن نحتفل جميعًا في ملعب المباراة بالفوز باللقب ‏والتأهل إلى نهائي البطولة».‏