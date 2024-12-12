شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لاتفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الكثير من الأخبار والأحداث الرياضية الهامة على رأسها مباريات في كأس رابطة الأندية، واختيارحسين الشحات وأحمد سيد زيزو ضمن القائمة النهائية للأفضل فى أفريقيا، وتحديد الزمالك شروط المدرب الجديد خلفا لجوميز

الأهلي يضم سمير محمد لقائمة بطولة إنتركونتيننتال بعد إصابة محمد عبد الله

قرر الجهاز الفني للأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق ضم سمير محمد مهاجم الفريق الشاب إلي قائمة الفريق في بطولة انتركونتيننتال للأندية بدلا من محمد عبد الله الذي تعرض للإصابة.

فاركو يستضيف طلائع الجيش في الجولة الأولى من دور المجموعات بكأس الرابطة

مع دقات الخامسة مساءً، يحل طلائع الجيش ضيفاً على نظيره فاركو، في المباراة التي تجمع الفريقين على ستاد المكس بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة لكرة القدم في نسختها الرابعة.

غزل المحلة يواجه زد فى أول مهمة لشوقي غريب بكأس الرابطة

في الثامنة مساءً تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة صوب ستاد غزل المحلة، لمتابعة اللقاء المثير بين غزل المحلة وزد، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة لكرة القدم في نسختها الرابعة.

اتحاد الكرة يدعو لعمومية طارئة 16 مارس لبحث ضم 61 ناديا جديدا

اتفق مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة هاني أبو ريدة، مع عمومية الاتحاد خلال الانتخابات على إقامة جمعية عمومية طارئة في مارس المقبل، لبحث طلبات 61 ناديا لضمهم إلى اتحاد الكرة.

الزمالك يحدد شروط المدرب الجديد بعد رحيل جوميز

شهدت الساعات الماضية رحيل البرتغالى جوزيه جوميز المدير الفني لفريق الزمالك، عن تدريب الفريق لتولى مهمته الفنية مع الفتح السعودى، والمقرر أن تبدأ من غد الجمعة.

بتواجد المصري أحمد رمضان.. كاف يُعلن القائمة النهائية لأفضل مدرب للكرة النسائية

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" رسميًا عن القائمة النهائية لأفضل مدرب في قارة إفريقيا للسيدات، والمقرر الإعلان عن اختياره خلال حفل جوائز الاتحاد الإفريقي، والتي ستستضيفه مدينة مراكش بالمغرب يوم الإثنين الموافق 16 ديسمبر الجاري.

الشحات وزيزو ضمن القائمة النهائية لأفضل لاعب داخل أفريقيا 2024 وخروج شوبير

اعلن الاتحاد الافريقي لكرة القدم، عن القائمة النهائية للاعبين المتنافسين علي جائزة افضل لاعب داخل القاةر الافريقية 2024 ، وضمت القائمة 3 لاعبين وهم حسين الشحات من الأهلي و احمد سيد زيزو من الزمالك وويليامز حارس مرمي صن داونز الجنوب افريقي، فيما خرج مصطفى شوبير حارس الأهلى من القائمة النهائية بعدما تضمنته الترشيحات الأولية.