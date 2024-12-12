شكرا لقرائتكم خبر عن كواليس زيارة حمدي فتحي لبعثة الأهلي في قطر.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص حمدي فتحي، لاعب الأهلي السابق والمحترف حاليا في فريق الوكرة القطري، على زيارة بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي في مقر إقامتها بقطر.

والتقى فتحي، بلاعبي الفريق الذين تزامل معهم خلال تواجده مع الأهلي وعاش معهم فترة من الانتصارات وتحقيق البطولات للنادي.

وحرص محمد الشناوي كابتن الفريق على الترحيب بزميله السابق حمدي فتحي، كذلك لاعبو الفريق رحبوا به كثيرا.

أجرى الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، اليوم جلسة تصوير خاصة مع مارسيل كولر المدير الفني للأهلي ولاعبين من الفريق، داخل فندق الإقامة في قطر؛ للحديث عن المشاركة في بطولة كأس الانتركونتيننتال للأندية، ومواجهة باتشوكا.

ويلتقي الأهلي مع باتشوكا على كأس التحدي مساء يوم السبت المقبل، على استاد ٩٧٤، ويتأهل الفائز لمواجهة ريال مدريد يوم 18 ديسمبر الجاري في نهائي بطولة كأس القارات للأندية.

وحرص الجهاز الفني، وعدد من لاعبي الفريق على حضور مباراة بوتافوجو البرازيلي وباتشوكا المكسيكي في ديربي الأمريكيتين الذي أقيم مساء أمس على استاد «974» بقطر، والتي انتهت بفوز باتشوكا بثلاثة أهداف دون رد.

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