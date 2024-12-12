شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب رجال الاسكواش يهزم ألمانيا 2-0 ويتأهل لنصف نهائي بطولة العالم والان مع تفاصيل الخبر

تأهل المنتخب الوطني الأول لرجال الاسكواش، إلى الدور نصف النهائي ببطولة العالم للاسكواش المقامة حالياً فى هونج كونج خلال الفترة بين 9 إلى 15 ديسمبر الجارى.

وفاز المنتخب الوطني على في ربع النهائي على ألمانيا بنتيجة 2-0، وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي:

فوز كريم عبد الجواد على فالنتين راب بنتيجة 3-0، وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-4، 11-9، 11-4.

فوز علي فرج على رفائيل كاندرا بنتيجة 3-1، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-2، 6-11، 11-5 ،11-5.

ولم يتم خوض المباراة الثالثة التي كان من المقرر أن تجمع مازن هشام مع يانيك أوملر باعتبار نتيجتها تحصيل حاصل.

وتحمل مصر، حاليا، لقبي الرجال والسيدات ببطولة العالم، حيث فازت نور الشربينى ونوران جوهر وهانيا الحمامى ونور الطيب بلقب السيدات فى ديسمبر 2022، بينما فاز على فرج ومصطفى عسل ومازن هشام ويوسف سليمان بلقب الرجال فى نيوزيلندا العام الماضى.