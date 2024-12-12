شكرا لقرائتكم خبر عن مدربون أجانب معروضون على الزمالك بعد رحيل جوميز.. تعرف عليهم والان مع تفاصيل الخبر

تلقى نادى الزمالك برئاسة حسين لبيب أكثر من عرض من وكلاء اللاعبين خلال الساعات الماضية، بترشيح أكثر من مدرب أجنبى لقيادة الفريق خلفا للبرتغالى جوزيه جوميز الذى رحل لتدريب الفتح بالدورى السعودى.

وعلى رأس قائمة المدربين المعروضين على الزمالك كلا من ميتشو مدرب الفريق السابق، ومنذر الكبير مدرب منتخب تونس والرجاء البيضاوى المغربى السابق بالإضافة إلى ميروسلاف سوكب مدرب منتخب الشباب في كأس العالم ، وفرانك دوماس، وكذلك الأسبانى فيكتور سانشيز مدرب ريال بيتس السابق ومدرب فريق أولمبيا متصدر الدورى السلوفينى.

وجمع البرتغالى جوزيه جوميز متعلقاته من نادى الزمالك أمس بعد الجلسة التي عقدها مع اللاعبين في جلسة الوداع، حيث حضر إلى مقر النادى وعقد جلسة مع اللاعبين شكرهم خلالها على الفترة التى قضاها معهم، متمني لهم التوفيق الفترة المقبلة مع المدرب الجديد، رافضا كل محاولات إقناعه بالتراجع عن الرحيل، حيث غادر وجمع متعلقاته مغادرا القلعة البيضاء.

ويبحث مسئولو الزمالك عن مدرب أخر يكون بديلا لجوميز، لقياد الفريق خلال الفترة المقبلة فى ظل ارتباط الفريق بمباريات فى الكونفدرالية، والدورى المصرى أيضا.